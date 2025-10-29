Chau ojotas: el nuevo calzado cómodo y versátil que será tendencia en este verano 2026

Comenzaron los días de calor y llega una nueva tendencia que deja atrás a las clásicas ojotas: sandalias con doble hebilla. Se trata de un calzado más cómodo, versátil y que también está hecho de goma por lo que es ideal para llevar a la playa, ya que son resistentes al agua.

Estas son las sandalias que reemplazan a las clásicas ojotas en el verano 2026

Las sandalias de goma con doble tira y hebillas se imponen como el "must have" de esta temporada de verano. Destacadas por sus plantillas más cómodas y las suelas antideslizantes llegaron para ser el reemplazo definitivo de las ojotas. A diferencia del clásico calzado playero, estas no tienen la tira entre los dedos que puede volver su uso molesto e incluso lastimar los pies con el movimiento.

Las sandalias de doble hebilla son de goma y tienne plantillas ergonómicas y correas ajustables

Y, si bien son livianas, están hechas con plantillas ergonómicas y correas ajustables, lo que permite adaptarlas al pie para tener una pisada más firme y reducir el cansancio y la molestia al caminar.

Una de las grandes ventajas es que son resistentes al agua y lavables, por lo que se pueden utilizar para un día de playa o de pileta sin reducir la elegancia o comprometer un buen look.También son un comodín para esos outfits relajados para salir a merendar o juntarse con amigos con comodidad y sin sufrir del calor.

Cómo son los diseños de las nuevas sandalias de goma

Las sandalias de goma presentan mayor comodidad y diseños minimalistas. Se pueden encontrar en los colores clásicos como negro, azul o blanco, suelen venir en tonos más llamativos y en los sobrios que predominan esta temporada como el arena, gris y verde oliva.

Las sandalias doble hebilla son unisex y se presentan como la opción ideal para el verano

Este modelo comenzó a imponerse en los últimos años y ahora se posiciona como la tendencia del próximo verano porque no vienen solo de goma, sino que hay otros diseños que se pueden adaptar a diferentes looks playeros.

Si bien para un día playero son claves las de goma, las sandalias de doble hebilla también vienen de cuero y con capellada de strass o de rafia, el material que da el aspecto de fibras trenzadas. De acuerdo al diseño se pueden adaptar a outfits más elegantes o refinados.