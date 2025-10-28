Hay plantas que no soportan estar al aire libre.

Todo hogar que se precie de tal debe tener al menos algunas plantas de interior y otras en el balcón, terraza o patio; éstas tienen aportes decorativos y además ayudan a mantener el aire de la casa más purificado. Para poder tenerlas siempre lindas y sanas, es necesario saber cómo tratar a cada una y, sobre todo, cuáles plantes son para exteriores y cuáles no.

El verano 2026 cada día está más cerca y, a pesar de la actual ola de frío atípica que llegó a Buenos Aires, se espera una suba de temperatuas para las próximas semanas. En ese sentido, aquellas personas que van a comprar plantas para el balcón o exteriores deben saber algunos datos sobre las necesidades de las mismas.

Mientras que a algunas plantas les encanta que la luz solar les de en sus hojas de manera directa durante horas, hay otras más sensibles que necesitan estar a la sombra para sobrevivir. Al mismo tiempo, existen aquellas que ni siquiera soportan estar afuera en la sombra, por lo que solo son recomendadas para los espacios interiores.

Plantas ideales para el balcón en el verano 2026

Geranios: muy resistentes al sol y al calor, florecen durante todo el verano y aportan color al balcón. Solo necesitan riego moderado y buena luz directa.

Lavanda: además de perfumar el ambiente, tolera bien las altas temperaturas y atrae abejas y mariposas. Requiere sol pleno y suelo bien drenado.

Petunias: ideales para macetas colgantes, ofrecen flores vistosas y crecen rápido. Necesitan riego frecuente y exposición al sol.

Suculentas: perfectas para quienes buscan bajo mantenimiento. Guardan agua en sus hojas, por lo que soportan bien la sequía y el calor.

Alegrías del hogar: se adaptan bien a balcones con semisombra. Sus flores de colores vivos alegran los espacios más frescos.

Jazmín: planta trepadora que crece rápido y desprende un aroma agradable durante el verano. Precisa sol y un tutor para sostenerse.

Begonias: toleran tanto sol como sombra parcial y ofrecen flores de larga duración. Son decorativas y fáciles de cuidar.

Menta: además de aromática, es útil en la cocina y refrescante. Crece bien al aire libre siempre que se mantenga húmeda.

Albahaca: ideal para tener a mano en verano, necesita sol directo y riego diario. Aporta aroma y sabor a las comidas.

Buganvilla: planta trepadora resistente al calor, con flores de colores intensos. Ideal para cubrir barandas o muros del balcón.

Plantas en el balcón.

Plantas que nunca deben ir al balcón en verano