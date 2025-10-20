Los expertos indicaron qué árboles son ideales para el verano.

En las estaciones de temperaturas altas es fundamental tener en el jardín un espacio con sombra y para eso es indispensable contar con plantas con el tamaño adecuado. Expertos en botánica indicaron qué árboles son ideales para que den mucha sombra y que a la vez no requieren demasiados cuidados en el día a día.

Seleccionar una especie adecuada puede resultar complicado: ciertos árboles tienen un crecimiento muy lento, otros desarrollan raíces invasivas capaces de dañar veredas o construcciones, y hay variedades que demandan mantenimiento constante, algo que no todos están dispuestos a asumir. Una de las opciones ideales sería el cerezo de racimos (Prunus padus).

El cerezo de racimos se destaca por su rusticidad y capacidad de adaptarse: soporta suelos variados, tanto la exposición directa al sol como la semisombra, y no exige grandes cuidados más allá de un riego controlado durante los primeros años y alguna poda esporádica. Una vez desarrollado, rara vez sufre plagas o enfermedades, lo que lo convierte en una alternativa práctica y segura.

En primavera se llena de flores blancas agrupadas, con un aroma distintivo que atrae abejas, polillas y otros visitantes útiles, favoreciendo la biodiversidad del entorno. Si bien sus frutos son oscuros, pequeños y no aptos para el consumo humano, sirven de alimento para diversas aves e insectos, cumpliendo una función ecológica importante.

Qué otras plantas son ideales para el verano

Árbol del paraíso: crece rápido, resiste altas temperaturas y genera una copa amplia que brinda sombra densa. Ideal para patios o jardines grandes.

Morera sin fruto: muy usada en veredas y patios porque da sombra fresca y no ensucia tanto. Tolera bien el sol directo y el calor intenso.

Fresno: es robusto, de crecimiento relativamente rápido y su follaje genera sombra amplia. Aguanta bien el verano si tiene buen riego.

Jacarandá: además de dar sombra con su copa abierta, florece en primavera y resiste calores fuertes cuando ya está establecido.

Sauce llorón: perfecto para zonas amplias y húmedas. Sus ramas largas generan mucha sombra y refrescan el entorno.

