Las 2 plantas para sembrar en septiembre y ver crecer en primavera: fáciles de mantener y hermosas.

Existen dos flores que son ideales para plantar en septiembre y ver crecer esta primavera. La primavera es la época del año por excelencia para sembrar flores, especialmente si querés ver resultados rápidos en poco tiempo o si sos principiante en jardinería. Hay dos tipos de flores que son una muy buena opción para esta temporada.

Se trata de las petunias y las lavandas. No son tan típicas, como otras flores como el jazmín y el girasol. Son un poco más originales, ideales para llenar de vida tu jardín, balcón o terraza. Se adaptan muy bien al clima de septiembre y no requieren de tantos cuidados como otras flores, lo que las convierte en candidatas ideales para los que recién empiezan en la jardinería.

1. Petunias

Las petunias son flores ideales para plantar en primavera. Florecen de forma abundante y continua durante toda la temporada y existen en muchas variedades y colores, desde tonos vivos como el rojo, fucsia y violeta, hasta colores más suaves como el blanco o el lila. Esto hace que decoren el jardín de una forma muy estética.

Además de ser muy agradables visualmente, las petunias son plantas resistentes que se adaptan bien a distintos tipos de suelo y climas, aunque prefieren lugares con buena exposición solar. Si bien requieren un riego regular, es importante no pasarse con la cantidad de agua. Su mantenimiento es bastante sencillo, por lo que resultan perfectas tanto para jardineros principiantes como para los más expertos.

2. Lavanda

Las lavandas son plantas aromáticas que tienen un color violeta muy atractivo visualmente. Tienen hojas y flores que desprenden un aroma muy agradable. Esta planta es muy resistente a la sequía y tolera bien el calor, ideal para quienes desean un jardín de bajo mantenimiento. Sus flores lilas y sus hojas verdes grisáceas combinan perfecto.

Al igual que las petunias, las lavandas florecen de forma abundante y le dan vida al jardín durante mucho tiempo. Estas plantas también atraen mucho a las abejas y a las mariposas, lo que ayuda a que tengas un jardín con un buen ecosistema.