Las 3 flores que hay que sembrar en septiembre: crecen rápido y son fáciles de mantener.

Existen tres flores para sembrar en septiembre y verlas florecer en primavera. La primavera es la época del año por excelencia para aprovechar al máximo las condiciones de la naturaleza y ver a nuestras plantas florecer. Pero lo cierto es que no todas son iguales y algunas se adaptan mejor a esta época del año, de manera que crecen mucho más rápido que otras.

Los expertos en jardinería recomiendan estas tres plantas para sembrar en septiembre, ya que se adaptan muy bien a la temperatura de la primavera, florecen rápido y son muy fáciles de cuidar. Son ideales para vos si recién estás empezando a involucrarte en el mundo de la jardinería, o bien no tenés suficiente tiempo como para dedicarle a tu jardín.

3 plantas para sembrar en septiembre

1. Pensamientos

Los pensamientos son ideales para sembrar en primavera. Prefieren el clima fresco, así que es mejor sembrarlas al comienzo de la primavera. Son muy resistentes y florecen rápido. Se caracterizan por sus flores en la gama de los tonos azules y violáceos, aunque también se ven en amarillo y blanco. Quedan muy lindas para decorar y darle vida al jardín.

2. Caléndulas

Las caléndulas son esas flores de tonos cálidos intensos, amarillas y naranjas. Son muy resistentes, crecen rápido y no exigen muchos cuidados. Es perfecta si querés ver resultados rápidos en tu jardín. Aguantan tanto sol pleno como semisombra, y además, ayudan a repeler las plagas.

3. Petunias

Si te gustan las flores multicolores, las petunias son para vos. Estas plantas son una de las más populares en primavera. Son versátiles y florecen en tonos lila, rojo, rosa, blanco, entre muchos otros. Florecen de manera continua y sostenida y prefieren el sol directo. Crecen y florecen muy rápido y de forma abundante. Les encanta el sol y prefieren un riego moderado.