El ECMWF anticipó cómo estará el clima en el noveno mes del año.

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) dio a conocer las previsiones climáticas para Argentina correspondientes a septiembre 2025.

Durante el noveno mes del año las precipitaciones mostrarán una presencia heterogénea en el territorio nacional: algunas provincias con mayor caudal de caída de agua, mientras que otros tenues déficits respecto de los promedios históricos.

En la variable térmica, el sur del país arrojará tendencias cálidas, el centro dentro de lo normal y el norte con inferiores por debajo de los promedios.

Los anticipos revelados por el ECMWF se condicen con los resultados preliminares publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su sistema de anomalía.

Cómo estará el clima en septiembre 2025, según el Servicio Meteorológico Nacional

En la semana del 8 al 14 de septiembre, las precipitaciones tomarán forma en la zona mesopotámica y pampeana, aunque con mayor énfasis en el este de Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

En lo térmico, el mercurio arrojará una diferencia de hasta 5° C a los datos históricos, siendo Chubut el epicentro de la anomalía.

"Este comportamiento promedio o climatología se calcula, para cada estación meteorológica, utilizando los datos de temperatura media semanal como promedio dentro de un período largo de años", explicó el SMN en su apartado descriptivo.

Para el período del 15 al 21 de septiembre, las lluvias persistirán en la Mesopotamia y en el centro - sur de la provincia de Buenos Aires. La anomalía térmica golpeará al sur - oeste de Chaco, con alcance también en Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Formosa y Jujuy.

"Este panorama aporta cierta estabilidad para el sector agropecuario, en especial en áreas del centro del país que continúan bajo emergencia por excesos hídricos. La ausencia de precipitaciones extremas y temperaturas moderadas podrían favorecer una mejora progresiva de las condiciones de los suelos en las próximas semanas", destacó el portal Meteored.

Pronóstico semanal para la Ciudad de Buenos Aires

Con precipitaciones en el inicio de la semana del 8 al 14 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registrará jornadas sin sobresaltos térmicos ni climáticos: la temperatura máxima tocará los 23° C el miércoles 10 y no se esperan nuevas precipitaciones.

Lunes 8 de septiembre

Nublado

Temperatura mínima: 11° C

Temperatura máxima: 18° C

Martes 9 de septiembre

Algo nublado

Temperatura mínima: 9° C

Temperatura máxima: 22° C

Miércoles 10 de septiembre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 23° C

Jueves 11 de septiembre

Despejado

Temperatura mínima: 10° C

Temperatura máxima: 23° C

Viernes 12 de septiembre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 9° C

Temperatura máxima: 19° C

Sábado 13 de septiembre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 11° C

Temperatura máxima: 20° C

Domingo 14 de septiembre

Parcialmente nublado