Una popular bebida alcohólica ayuda a tener un jardín verde y florecido

Una popular bebida alcohólica ayuda a tener un jardín verde.

En la jardinería, cada tanto aparece un truco inesperado que sorprende incluso a los más experimentados. Si bien muchos confían en el café, las cáscaras de huevo o el compost casero para nutrir la tierra, hay un ingrediente menos conocido que puede marcar la diferencia: la cerveza. Sí, esta bebida alcohólica, consumida en celebraciones y encuentros sociales, también puede convertirse en aliada de un jardín más verde y florecido.

El secreto está en sus nutrientes. La cerveza contiene azúcares y levaduras que, en pequeñas dosis, ayudan a revitalizar las plantas que se ven apagadas. Al aplicarse diluida, proporciona un impulso rápido al follaje, mejorando el color y el aspecto general de las hojas. Además, la levadura actúa como fermento natural, enriqueciendo el suelo al favorecer la descomposición de la materia orgánica, lo que mejora la estructura del sustrato.

Eso sí, no todas las cervezas son adecuadas. Los especialistas recomiendan usar variedades ligeras y comerciales, ya que las artesanales o con mayor graduación alcohólica pueden contener ingredientes que resultan dañinos para las plantas. Y como todo en jardinería, la clave está en la moderación: el exceso de cerveza puede aumentar el azúcar en el suelo, atrayendo plagas y generando hongos.

Cómo se aplica la cerveza en la tierra

La forma de aplicación también importa. Una receta sencilla consiste en diluir tres cucharadas de cerveza en un litro de agua y aplicar la mezcla directamente sobre la tierra una vez al mes. Algunos jardineros incluso rocían la solución sobre las hojas para mejorar su apariencia y controlar plagas menores. Sin embargo, no es apta para todas las especies: conviene reservarla para plantas ornamentales o de interior, evitando su uso en especies delicadas como orquídeas o carnívoras.

Las propiedades de la cerveza ayudan a que los jardines florezcan.

En definitiva, la cerveza no reemplaza al fertilizante principal, pero usada con criterio puede ser un complemento natural y sorprendente para lograr un jardín lleno de vida.