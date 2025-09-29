Hay una serie de plantas y flores que son perfectas para sembrar en octubre y disfrutar de un verano lleno de flores en casa.

Octubre marca el comienzo de la primavera y es el mes ideal para quienes disfrutan de la jardinería en casa. El clima y las condiciones son perfectas para empezar a sembrar y asegurarse un balcón rebosante de flores durante el verano. Entre las muchas opciones disponibles, cinco plantas se destacan por combinar facilidad de cultivo con un despliegue de colores que transforma cualquier espacio exterior en un verdadero refugio natural.

Más allá de la belleza de las plantas dentro del hogar, es clave señalar que sembrar en octubre es una actividad relajante que invita a planificar la llegada del verano con anticipación. De esta manera, podemos mencionar las cinco variedades de flores que no solo decoran la vivienda, sino que también animan a disfrutar del aire libre y a convertir cualquier balcón en un pequeño paraíso.

Las 5 plantas ideales para el balcón

Las petunias, un clásico infaltable, florecen rápido y ofrecen una paleta que va desde el blanco hasta el violeta intenso . Necesitan riego constante y buena luz solar para mantener el balcón siempre alegre y colorido.

Las caléndulas, en tanto, aportan un toque cálido con sus tonos anaranjados y amarillos. Son resistentes, fáciles de cuidar y, además, funcionan como repelentes naturales de insectos, lo que las convierte en una opción doblemente atractiva para quienes recién empiezan en la jardinería.

Si tu balcón no recibe mucho sol directo, las alegrías del hogar son ideales. Prefieren la media sombra y sus flores rosadas, rojas y blancas suman vida y color durante toda la temporada sin complicaciones.

Para quienes buscan flores vibrantes y resistentes al calor, las zinnias son perfectas. Sembrarlas en octubre asegura una explosión de colores llamativos y energía que llenará el espacio durante el verano.

Finalmente, los cosmos, con sus tallos delgados y flores delicadas, ofrecen un estilo más silvestre y natural. Crecen rápido y florecen durante toda la temporada estival siempre que reciban suficiente sol, dando frescura y ligereza al balcón.