Receta de postre de limón refrescante, sin horno ni TACC

Receta de postre de limón refrescante, sin horno y sin TACC.

Con el calor las ganas de prender el horno son nulas, aunque no así las de comer algo rico y refrescante. Es en este punto que entra en juego un postre de limón, que no necesita cocción y es libre de glúten. Ideal para juntadas con amigos o el postre para los domingos después del asado o la pasta, a continuación te contamos cómo prepararlo.

Receta de postre de limón: sin horno y sin TACC

Esta receta de postre de limón es ideal para aquellos que no desean prender el horno y, además, cuenta con la ventaja de ser sin TACC, es decir, libre de glúten. No se necesita ser un experto en la cocina para prepararlo, ni mucho menos una gran cantidad de ingredientes y que además son difíciles de conseguir, como pasa con muchas recetas que se consiguen por Internet. A continuación te contamos cómo prepararlo y que ingredientes se necesitan:

El postre de limón sin horno es ideal para los días de calor.

Ingredientes

200 g de galletitas sin TACC tipo vainilla o de limón.

80 g de manteca derretida.

1 lata (395 g) de leche condensada sin TACC.

200 cc de crema de leche.

Jugo de 2 limones grandes.

Ralladura de 1 limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para decorar: ralladura de limón, coco rallado o merengue (sin TACC).

Preparación

Preparar la base:

Triturá las galletitas sin TACC (podés hacerlo con procesadora o metiéndolas en una bolsa y aplastando con un palo de amasar). Mezclalas con la manteca derretida hasta formar una masa húmeda. Forrá la base de una fuente o molde desmontable con esa mezcla, presionando bien. Llevá a la heladera mientras preparás la crema.

Hacer la crema de limón:

En un bowl, mezclá la leche condensada con el jugo de limón. Vas a notar que se espesa enseguida por el ácido del limón. Agregá la crema de leche y la esencia de vainilla, y batí unos segundos hasta integrar todo. Si querés un sabor más intenso, sumá la ralladura de limón.

Armar el postre:

Verté la mezcla sobre la base fría y nivelá la superficie. Si quisieras, podés repetir el proceso y hacer un postre de varias capas. Llevá a la heladera por al menos 4 horas, o hasta que esté bien firme. Cuanto más tiempo repose, mejor textura va a tener.

Servir:

Decorá con ralladura de limón, coco rallado o un poco de merengue. Mantenelo refrigerado hasta el momento de servir.

Cuanto más mantengas el postre en la heladera, mejor será su consistencia. Lo mejor es que si, por ejemplo, tenes una juntada de domingo y sos el encargado de llevar el postre, lo prepares al menos la noche anterior, ya que al tener crema y manteca la preparación se tiene que asentar y poner firme.