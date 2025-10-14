EN VIVO
Crema catalana casera: la receta tradicional para un postre cremoso

Aprendé a preparar crema catalana casera con esta receta tradicional. Te contamos todos los secretos para que te quede perfecta.

14 de octubre, 2025 | 13.59

La crema catalana es un clásico postre de origen español que conquista por su contrasté único entre la textura sedosa de su base y la capa crujiente de caramelo en la superficie. Si bien suele asociarse a la creme brûlée francesa, esta delicia catalana tiene identidad propia, se prepara con leche (no crema) y se aromatiza con canela y limón. Es más liviana, pero igualmente irresistible.

Cómo se hace la crema catalana

Ingredientes para 4 porciones

  • 500 ml de leche entera

  • 6 yemas de huevo

  • 100 g de azúcar

  • 30 g de maicena

  • 1 rama de canela

  • Piel de medio limón (solo la parte amarilla)

  • Azúcar extra para caramelizar

Paso a paso para la crema perfecta

1. Infusionar la leche
En una cacerola, calentá la leche con la rama de canela y la piel de limón a fuego medio. Es importante no dejar que hierva; retirarla justo antes de que llegue a ese punto. Dejá reposar 10 minutos para que los sabores se integren.

2. Preparar la base de yemas
En un bol aparte, batí las yemas con el azúcar y la maicena hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente blanquecina. Este paso es clave para evitar grumos y lograr la textura sedosa característica.

3. Unir las mezclas
Verter la leche caliente sobre la mezcla de yemas en forma de hilo, sin dejar de batir. Esto se llama "temperar" y previene que las yemas se cocinen con el calor. Una vez integrado todo, volvé a poner la preparación en la cacerola.

4. Cocinar la crema
Cociná a fuego bajo, revolviendo constantemente con una cuchara de madera. La crema estará lista cuando espese y cubra el dorso de la cuchara. Nunca debe hervir para que no se corte. Retirá la canela y la piel de limón.

5. Enfriar y servir
Distribuí la crema en recipientes individuales. Dejala enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerá por lo menos 2 horas (ideal 4). Antes de servir, espolvoreá una cucharada de azúcar por porción y caramelizá con soplete.

Diferencias clave con la creme brûlée

  • Base láctea: La crema catalana usa leche, la brûlée lleva crema de leche

  • Aromas: La versión catalana incluye canela y limón, la francesa vainilla

  • Textura: Es ligeramente más ligera que su prima francesa

  • Origen: Data del siglo XIV en Cataluña, anterior a la francesa

Trucos profesionales para el éxito

Para la textura perfecta

  • Usá yemas frescas y a temperatura ambiente

  • No interrumpas el movimiento al cocinar la crema

  • Si aparece algún grumo, colá la mezcla antes de emplatar

Para el caramelo ideal

  • El azúcar debe formar una capa uniforme y delgada

  • Si no tenés soplete, podés usar el grill del horno al máximo 2-3 minutos

  • Serví inmediatamente después de caramelizar para disfrutar el contraste

Conservación y presentación

La crema catalana se conserva perfectamente en la heladera hasta 3 días, pero el caramelo debe hacerse siempre al momento de servir. Presentala en cazuelitas de barro para un look tradicional, o en copas transparentes para apreciar las capas.

