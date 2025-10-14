La crema catalana se prepara con leche, yemas y se aromatiza con canela.

La crema catalana es un clásico postre de origen español que conquista por su contrasté único entre la textura sedosa de su base y la capa crujiente de caramelo en la superficie. Si bien suele asociarse a la creme brûlée francesa, esta delicia catalana tiene identidad propia, se prepara con leche (no crema) y se aromatiza con canela y limón. Es más liviana, pero igualmente irresistible.

Cómo se hace la crema catalana

Ingredientes para 4 porciones

500 ml de leche entera

6 yemas de huevo

100 g de azúcar

30 g de maicena

1 rama de canela

Piel de medio limón (solo la parte amarilla)

Azúcar extra para caramelizar

Paso a paso para la crema perfecta

1. Infusionar la leche

En una cacerola, calentá la leche con la rama de canela y la piel de limón a fuego medio. Es importante no dejar que hierva; retirarla justo antes de que llegue a ese punto. Dejá reposar 10 minutos para que los sabores se integren.

2. Preparar la base de yemas

En un bol aparte, batí las yemas con el azúcar y la maicena hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente blanquecina. Este paso es clave para evitar grumos y lograr la textura sedosa característica.

3. Unir las mezclas

Verter la leche caliente sobre la mezcla de yemas en forma de hilo, sin dejar de batir. Esto se llama "temperar" y previene que las yemas se cocinen con el calor. Una vez integrado todo, volvé a poner la preparación en la cacerola.

4. Cocinar la crema

Cociná a fuego bajo, revolviendo constantemente con una cuchara de madera. La crema estará lista cuando espese y cubra el dorso de la cuchara. Nunca debe hervir para que no se corte. Retirá la canela y la piel de limón.

5. Enfriar y servir

Distribuí la crema en recipientes individuales. Dejala enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerá por lo menos 2 horas (ideal 4). Antes de servir, espolvoreá una cucharada de azúcar por porción y caramelizá con soplete.

Diferencias clave con la creme brûlée

Base láctea : La crema catalana usa leche, la brûlée lleva crema de leche

Aromas : La versión catalana incluye canela y limón, la francesa vainilla

Textura : Es ligeramente más ligera que su prima francesa

Origen: Data del siglo XIV en Cataluña, anterior a la francesa

Trucos profesionales para el éxito

Para la textura perfecta

Usá yemas frescas y a temperatura ambiente

No interrumpas el movimiento al cocinar la crema

Si aparece algún grumo, colá la mezcla antes de emplatar

Para el caramelo ideal

El azúcar debe formar una capa uniforme y delgada

Si no tenés soplete, podés usar el grill del horno al máximo 2-3 minutos

Serví inmediatamente después de caramelizar para disfrutar el contraste

Conservación y presentación

La crema catalana se conserva perfectamente en la heladera hasta 3 días, pero el caramelo debe hacerse siempre al momento de servir. Presentala en cazuelitas de barro para un look tradicional, o en copas transparentes para apreciar las capas.