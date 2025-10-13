La salsa inglesa casera se prepara con vinagre, salsa de soja y especias.

Si lo que querés saber es cómo preparar una auténtica salsa inglesa en casa, este artículo es para vos. Este condimento clásico, también conocido como salsa Worcestershire, es mucho más fácil de elaborar de lo que imaginás. Esta receta de Paulina Cocina, con ingredientes que probablemente tengas en tu alacena, podrás crear una versión casera que rivaliza con las comerciales.

Historia y curiosidades de la salsa inglesa

La salsa inglesa tiene un origen fascinante que se remonta al siglo XIX en Worcester, Inglaterra. Cuenta la leyenda que los químicos John Wheeley Lea y William Henry Perrins crearon accidentalmente esta salsa cuando una mezcla desagradable fue abandonada en su bodega y redescubierta años después, transformada en un condimento delicioso gracias a la fermentación.

Hoy, la salsa inglesa auténtica sigue siendo un secreto celosamente guardado, pero con esta receta de Paulina Cocina podés lograr un perfil de sabor muy similar utilizando ingredientes accesibles.

Ingredientes para una taza de salsa inglesa casera

1 taza de vinagre de vino blanco

1/4 taza de salsa de soja

1/4 taza de melaza

2 cucharadas de azúcar moreno

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de mostaza en polvo

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de cebolla en polvo

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1/4 cucharadita de chile en polvo (opcional)

Preparación paso a paso

Paso 1: Combinar los ingredientes

En una cacerola mediana, verté todos los ingredientes: vinagre de vino blanco, salsa de soja, melaza, azúcar moreno, jugo de limón y las especias en polvo. Mezclá bien con un batidor para integrar completamente todo.

Paso 2: Cocción a fuego medio

Llevá la mezcla a fuego medio, revolviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo de la cacerola. Una vez que alcance el punto de ebullición, reducí el fuego a bajo para mantener un hervor suave.

Paso 3: Reducción y enfriado

Cociná la salsa por 10-15 minutos, permitiendo que los sabores se integren y la mezcla espese ligeramente. Retirá del fuego y dejá enfriar completamente a temperatura ambiente. Una vez fría, colá la salsa para eliminar cualquier partícula sólida y obtener una textura suave.

Usos y aplicaciones en la cocina

La salsa inglesa casera es increíblemente versátil. Agregá unas gotas a hamburguesas, carnes a la parrilla o estofados para realzar su sabor umami. También es el ingrediente secreto en cócteles como el Bloody Mary, y potencia el sabor de salsas para carnes, adobos y marinadas.

Conservación y duración

Tu salsa inglesa casera se va a poder conservar perfectamente en la heladera por hasta 2 meses. Asegurate de guardarla en un frasco de vidrio con tapa hermética. Si notás cualquier cambio en el color, olor o sabor, descartala y prepará un nuevo lote.

Preparar tu propia salsa inglesa no solo te garantiza un producto libre de conservantes artificiales, sino que también te permite ajustar los sabores a tu preferencia personal. Es un condimento que elevará tus platos y te hará sentir como un verdadero chef profesional.