Receta de smash burgers con papas rústicas en casa

En el mundo de la comida rápida, se popularizó en el último tiempo las smash burgers, unas hamburguesas cuyo medallón de carne se aplasta contra una plancha caliente a la hora de cocinarlo. Esta receta, muy fácil y sabrosa, es ideal para un sábado por la noche, donde el "bichito" de comer algo rico empieza a picar.
Receta de smash burgers con papas rústicas
Las smash burgers no son más que una clásica hamburguesa pero aplastada. La diferencia se da en el sabor y la textura, ya que al aplastar el medallón de carne, se carameliza y su sabor se intensifica.
Ingredientes
Para las hamburguesas:
- 400 g de carne picada (ideal mezcla 80% carne – 20% grasa)
- 2 panes de papa o brioche
- 4 fetas de queso cheddar
- 1/2 cebolla chica (opcional)
- Pepinos, ketchup, mostaza y mayonesa a gusto
- Sal y pimienta
- Manteca o aceite para la plancha
Para las papas rústicas:
- 3 papas medianas
- Aceite de oliva
- Sal gruesa
- Pimienta
- Pimentón o romero (opcional)
Preparación
Para las hamburguesas:
- Formar las bolas: dividí la carne en 4 pelotitas de unos 100 g cada una. No las aplastes todavía.
- Calentar la plancha o sartén: tiene que estar muy caliente (ideal de hierro o de fondo grueso).
- Aplastar y dorar: poné una bola de carne y aplastala fuerte con una espátula metálica o prensa. Si querés, poné un papel manteca arriba para que no se pegue.
- Dejar que se caramelice: no la muevas durante 1 o 2 minutos. Cuando los bordes estén dorados y crocantes, salpimentá y recién ahí das vuelta.
- Agregar el queso: apenas das vuelta, colocá una feta de cheddar para que se derrita.
- Armar el sándwich: tostá los panes con un poco de manteca. Armá la burger con los medallones, aderezos, cebolla (salteada o cruda) y pepinos.
Para las papas rústicas:
- Lavá bien las papas y cortalas en gajos (con cáscara).
- Hervilas durante 5 minutos para que queden tiernas por dentro.
- Escurrilas y pasalas a una placa con aceite de oliva, sal, pimienta y el condimento que te guste (romero, pimentón, ajo en polvo).
- Llevá al horno fuerte (220 °C) unos 25–30 minutos, dando vuelta a la mitad de la cocción hasta que queden doradas y crocantes.
Lo bueno de esta receta es que es económica, al llevar carne picada y papa, y es muy rápida de hacer. No se necesita tampoco de mucho expertiz. Así que, ya sabés, cuando te den ganas de comer comida rápida no hace falta que pidas delivery, sino que podés hacer en casa unas smash burgers.