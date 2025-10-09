Estas sí son sanas: receta de patitas de pollo caseras para los chicos

Las patitas de pollo es de los platos preferidos por los más chicos, y para muchos grandes, también. Sin embargo, son perjudiciales para la salud, al estar preparados con todo menos con pollo. Esas son las típicas que se pueden comprar en el supermercado congeladas o en la pollería/carnicería, pero si se las prepara en casa, se puede lograr una alternativa saludable. A continuación te compartimos la receta.

Receta de patitas de pollo caseras y sanas

Una receta ideal para prepararle a los chicos es la de patitas o nuggets de pollo caseras. Al estar hechas en casa, te asegurás que los ingredientes sean saludables, logrando una versión sana. Económicas y muy divertidas de preparar con los niños, siempre y cuando las hagas en el horno y no fritas (si las hacés de esta forma, de más está decir que los pequeños deben retirarse de la cocina), a continuación te explicamos todo lo que hay que saber.

Las patitas de pollo se pueden preparar en casa y lograr una versión sana.

Ingredientes

2 pechugas de pollo grandes.

1 huevo.

2 cucharadas de queso rallado (opcional, pero le da rico sabor).

1 diente de ajo picado o en polvo (si no querés que se note).

2 cucharadas de pan rallado (para la mezcla).

Sal y pimienta a gusto.

Pan rallado extra para rebozar.

Harina, cantidad necesaria.

1 huevo batido (para pasar antes del pan rallado).

Aceite para freír o un chorrito de aceite si las hacés al horno.

Preparación