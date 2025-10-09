El truco de la abuela: para qué sirve ponerle un chorrito de soda a las milanesas

Para qué sirve ponerle un chorrito de soda a las milanesas.

Las milanesas son un clásico de las mesas de los argentinos y una de las comidas más versátiles. Aunque cada cocinero tiene su versión favorita, existe un secreto de las abuelas ideal para que se realce el sabor de las milanesas.

El secreto para lograr las milanesas más ricas está en la preparación:

Cuando se prepara el batido del huevo, se debe incorporar un poco de mostaza para realzar el sabor y un chorrito de soda, para que las milanesas queden bien crocantes.

Antes de pasar las milanesas por el huevo y el pan rallado, apanar la carne en un recipiente con harina para que no se desarme la cocción.

Al pasar las milanesas por el aceite, se debe cerciorar que esté bien caliente.

Por qué no hay que usar poco aceite al hacer las milanesas

Siempre es recomendable usar bastante, que la porción quede flotando y cubierta en su totalidad. Una disminución de la temperatura del aceite, que ronde en los 150 °C o menos, va a generar que las milanesas sumergido absorba una gran cantidad, dando como resultado que se dispare el porcentaje de calorías presente en cada porción que se consuma. Mientras que un valor elevado, que se encuentra cerca o supere a los 200 °C, es probable que la sustancia comience a descomponerse y se queme.

Cuáles son los mejores cortes de carne para hacer milanesas

En lo que respecta a los cortes para hacer milanesas, son varias las opciones que se encuentran en la carnicería pero cada uno dispone de un sabor distinto y demandan un tipo de preparación. También la elección depende del dinero disponible al momento de comprar.