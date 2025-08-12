Receta de milanesa a la napolitana: cómo hacerla fácil y rápido

La milanesa napolitana es un plato obligado en bodegones, parrillas y cocinas familiares.

En el ranking sentimental de la gastronomía argentina, la milanesa a la napolitana ocupa un lugar que ningún plato gourmet puede arrebatarle. Nació en la Buenos Aires de mediados del siglo XX, en la mítica confitería “Nápoli”, como un recurso de emergencia que terminó convirtiéndose en ícono popular. Hoy es protagonista tanto de bodegones como de cocinas familiares.

La combinación es infalible: carne empanada, frita, cubierta con salsa de tomate, jamón cocido y una lluvia de mozzarella fundida. Un bocado que une generaciones y que, como todo plato clásico, admite su propia versión casera sin perder un gramo de encanto.

En redes sociales, videos con la preparación superan el millón de vistas y chefs de programas como Cocineros Argentinos reivindican su lugar en la mesa familiar. En tiempos de delivery exprés, hacerla en casa es también un acto de resistencia culinaria: devolverle tiempo y amor a un plato que nació de la improvisación y hoy es pura memoria colectiva.

Los ingredientes para milanesas a la napolitana

Rinde cuatro porciones

Según Cocineros Argentinos, para una milanesa a la napolitana perfecta vas a necesitar:

Bola de lomo: 500 g (bifes finos).

Sal y pimienta.

Huevos: 3 unidades.

Ajo y perejil picados.

Mostaza: 2 cucharadas.

Pan rallado.

Salsa de tomate: 500 cc.

Jamón cocido: 200 g.

Mozzarella: 500 g.

Milanesa a la napolitana.

Paso a paso: del empanado al gratinado

1. El empanado

Golpeá los bifes para afinarlos y que rindan más. Salpimentá y prepará la mezcla de huevos con ajo, perejil y mostaza. Pasá la carne por esta mezcla y después por el pan rallado. Freí en abundante aceite caliente hasta dorar.

2. La cobertura

Colocá las milanesas ya fritas en una placa para horno. Cubrí con salsa de tomate, una feta de jamón cocido y abundante mozzarella. Llevá al horno fuerte hasta que el queso burbujee y gratine.

3. El acompañamiento

Si bien la tradición manda papas fritas, también podés servirla con puré o una ensalada fresca. El secreto es comerla recién salida del horno, cuando la mozzarella todavía se estira.

Consejos para que la milanesa quede perfecta