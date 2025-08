Receta de oro: tortas fritas sin harina para acompañar con el mate este día lluvioso .

Existe una receta de oro de tortas fritas sin harina y sin TACC libres de gluten, ideales para acompañar con el mate en este día lluvioso. Si sos celíaco, sensible al gluten, sufrís problemas gastrointestinales o bien querés llevar una alimentación menos inflamatoria, esta receta te va a encantar. Es muy fácil de preparar y no vas a tener que renunciar a las tortas fritas por no poder o no querer consumir harina de trigo tradicional.

En lugar de harina de trigo tradicional, vamos a utilizar una premezcla. Podés comprarla ya preparada en dietéticas o supermercados (se consiguen como premezcla universal), o bien prepararla vos mismo. Para preparar un kilo de premezcla, vas a necesitar 400 gr de almidón de maíz, 300 gr de fécula de mandioca y 300 gr de harina de arroz. Guardá esa mezcla en un frasco bien cerrado o en una bolsa para utilizarla en todas tus recetas. Esta receta fue compartida por la usuaria de TikTok @eli.glutenfree, quien se dedica a mostrar diferentes recetas sin TACC libres de gluten en su perfil.

Receta de tortas fritas sin harina y sin gluten (rinde para 11 tortas fritas)

Ingredientes

250 gr de premezcla (si no tiene agregar media cucharadita de goma xántica)

15 gr de levadura fresca o 5 gr si es seca

Una cucharadita de sal

25 ml aceite

Agua tibia cantidad necesaria

Aceite o grasa para freír