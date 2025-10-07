"Acercar un pedacito de historia": así trabaja el Archivo Biográfico Familiar de Abuelas

Con motivo de los 48 años de lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, El Destape se suma a la campaña #SoyDeAbuelas para visibilizar la importancia de su trabajo. Una de las áreas fundamentales dentro de la fundación es el archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo, el cual está destinado a que los nietos y nietas restituidos puedan reconstruir detalles de la vida de sus padres a través del relato de quienes los conocieron.

"Es acercarle al nieto o nieta que recupera su identidad un pedacito de la historia de su papá o de su mamá y de la familia que buscó", asegura Adriana Elisa Metz, hermana del nieto 140.

"Para nosotros es un elemento de relato, formación identitaria", aseguró Guillermo Amarilla Molfino, uno de los nietos restituidos.

La coordinadora del archivo de Abuelas, Daniela Drucaroff, explica que parte del proceso consta de preparar un árbol genealógico, gracias al archivo de fotos digital que conservan los entrevistados. A su vez, la coordinadora asegura que "se recopilan documentos, fotos, objetos, relatos de los lugares que mencionan y que fueron importantes en la historia de ellos".

"El archivo permite acceder a ciertas informaciones que tienen un valor muy intimo. Yo estuve durante años tratando de conseguir testimonios de mi mamá, yendo a la secretaría a buscar los vistos, y de repente que te traigan una carpeta con todo digitalizado, es el trabajo de años", agrega Miguel "Tano" Santucho, hermano del nieto 133.

Por último, Daniela Drucaroff sostiene que el objetivo es que tengan ese derecho a conocer su origen "sea cuando sea" y si ocurre dentro de muchos años, que se garantice que las personas puedan acceder a su historia.

En la web oficial de Abuelas de Plaza de mayo se indica que el archivo biográfico familiar "reconstruye la historia de vida de nuestros hijos e hijas desaparecidos, para transmitirla a nuestros nietos y nietas. Relatos de familiares, amigos, compañeros de militancia y de cautiverio componen cada archivo, un registro oral, escrito y fotográfico de la historia. Si bien el archivo es de índole privada, hay algunos materiales que pueden solicitarse vía mail a archivo@abuelas.org.ar".

Rumbo a un nuevo aniversario de la fundación Abuelas, es fundamental recordar que la lucha por la identidad continúa, por ello la alianza entre El Destape y Abuelas de Plaza de Mayo busca amplificar el mensaje y fortalecer los canales para que más personas se animen a dar el primer paso.

Podés colaborar con Abuelas de Plaza de Mayo para que la lucha por la identidad continúe haciendo click aquí