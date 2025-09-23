El Destape se une a Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos y nietas que faltan

Las Abuelas de Plaza de Mayo, con el objetivo de fortalecer la búsqueda de cara a la conmemoración por su 48° aniversario, lanzaron la campaña "Soy de Abuelas", con el apoyo de El Destape. La asociación suma este 22 de octubre un año más de lucha y se propone sumar a 4800 nuevos donantes mensuales en un mes y a su vez, visibilizar su trabajo y concientizar sobre la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas apropiados en dictadura que aún no han encontrado.

La campaña para visibilizar el trabajo de Abuelas, así como su valor social, se realizará desde el 22 de septiembre y tendrá su finalización el 22 de octubre, para la conmemoración del Día Nacional del Derecho a la Identidad.

Por su parte, es fundamental recordar que las herramientas construidas por abuelas necesitan ser acompañadas económicamente por la sociedad.

Hasta el día de la fecha, son 140 los nietos y nietas que han sido encontrados por las Abuelas de Plaza de Mayo, los cuales habían sido apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Desde octubre de 1977, las Abuelas no solo han contribuido a la búsqueda de los niños apropiados, sino que también han ayudado a que muchas otras personas puedan conocer su origen biológico, sin ser víctimas del terrorismo de Estado, siendo un baluarte en la generación y consolidación de herramientas en torno al derecho a la identidad.

La campaña lanzada por la asociación invita a que la sociedad se siga comprometiendo con esta lucha, generando compañía para quienes dudan de su origen, aportando información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas.

Parte de ese compromiso con la búsqueda se ve reflejado en las personas que deciden aportar económicamente, para que la asociación siga contando con los medios para poder continuar brindando a la sociedad el valor social que la caracteriza.

El valor mensual del aporte económico arranca en 4.800 pesos y donar es más que sencillo.

En su comunicado, Las Abuelas explican el modo en que se puede aportar: "Donar es fácil: ingresá al link desde Argentina o el exterior y convertite en donante de Abuelas. Quienes se sumen entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, podrán pasar a buscar su sticker de #SoyDeAbuelas por nuestras filiales y así llevar el distintivo de esta familia que sigue buscando, hasta encontrar al último nieta o nieto".

22 de octubre, Día de la identidad

Todos los 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad que tiene como objetivo recordar y destacar la lucha y la tarea de recuperación de los niños y niñas apropiados en la última dictadura cívico-militar.

Actualmente, las Abuelas de Plaza de Mayo se encuentran atravesando su 48° Aniversario e iniciativas como "Soy de Abuelas", tienen el objetivo fundamental de seguir promoviendo la Memoria, la Verdad y la Justicia.

"Hoy se inicia el #MesDeLaIdentidad, una conquista colectiva empujada por la lucha, el tesón, el amor y la inteligencia de un grupo de mujeres que salió a buscar a sus hijxs y nietxs en plena dictadura y hoy las acompaña toda la sociedad", escribieron en redes sociales, el 1° de octubre pasado, desde la organización de Abuelas de Plaza de Mayo.



