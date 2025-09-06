Murió Rosa Tarlovsky de Roinsinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo

La asocación Abuelas de Plaza de Mayo confirmó el fallecimiento de Rosa Tarlovsky de Roinsinblit, presidenta honoraria y y ex vicepresidenta de la institución. Tenía 106 años.

"Rosa pudo abrazar al nieto que la convirtió en Abuela de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez Roisinblit, en el año 2000, pero nunca dejó de buscar a los nietos y nietas de sus compañeras: 'No estaba acá solamente para buscarlo a él, sino a todos los que faltan', señaló en una de las miles de entrevistas que concedió a lo largo de su vida, para contar su historia y hacer memoria", afirmó el comunicado de la entidad.

Tarlovsky de Roinsinblit fue vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hasta 2021, cuando pasó a ser presidenta Honoraria. "Rosa fue una gran compañera, amiga leal, siempre dispuesta a hacer lo que la institución requiriera. Su rol para el avance en los estudios genéticos que lograron identificar a los niños desaparecidos fue central, cuando junto a su nieta, repetían los estudios hasta que se llegó a conocer índice de Abuelidad. De memoria prodigiosa, amante del tenis y el tango, podía repetir los campeones de diez años consecutivos de la Roland Garros o cantar mil tangos sin olvidar la letra. También repasar viajes, personalidades y contactos esenciales recogidos en los viajes para seguir la búsqueda", recordó la entidad a través de un comunicado.

Quién fue Rosa Tarlovsky de Roinsinblit

“Todas las noches después de cenar charlaba con mis padres a la luz de la lámpara de querosene y nos contaban a mis hermanas y a mí por qué tuvieron que venir de Europa a la Argentina escapando de los pogroms zaristas. Eso me quedó muy grabado”, recordaba "Rosita", que nació en Moisés Ville, provincia de Santa Fe, el 15 de agosto de 1919.

Se recibió de obstetra en la Universidad Nacional del Litoral y fue Partera Jefa de la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario. En 1949 se mudó a Buenos Aires y en 1951 se casó con Benjamín Roisinblit. Al año siguiente, tuvieron a su hija, Patricia Julia, que fue secuestrada junto con su primera hija, Mariana Eva, y su yerno José Pérez.

Patricia estaba embarazada de ocho meses .Mariana fue entregada a su familia paterna por personas que se identificaron como personal de Coordinación Federal. Por sobrevivientes, se supo que Patricia fue trasladada a la ESMA pocos días antes de tener familia. Allí pudo relatar que habían sido secuestrados por personal de la Fuerza Aérea y que permanecieron detenidos en una casa en la zona oeste del Gran Buenos Aires, años después identificada como la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA). La joven dio a luz un varón al que llamó Rodolfo Fernando y el parto fue asistido por el obstetra del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco.

Junto a sus compañeras, Rosa fue querellante en el juicio Plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura cívico militar. En la causa que investigó la desaparición de su hija y su yerno en la RIBA, en 2016 fueron la justicia condenó a Omar Graffigna -impune desde el juicio a las Juntas- Luis Trillo y Francisco Gómez, el apropiador de su nieto.

Recibió el Doctorado honoris causa de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de Rosario; recibió el Premio Anual Azucena Villaflor; la Mención de Honor Juana Azurduy otorgada por el Senado de la Nación; el Reconocimiento de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe por su labor institucional en derechos humanos y fue reconocida personalidad Destacada de Moisés Ville, en homenaje a la misión inclaudicable por la defensa de los Derechos Humanos.