Jimena Monteverde compartió su receta de pollo frito.

El pollo frito suele ser una comida que se consume solo en cadenas de comidas rápidas pero se trata de un plato súper fácil y bastante rápido de preparar. La cocinera Jimena Monteverde compartió en su cuenta de Instagram una receta simple con un resultado increíble: pequeños trozos de pollo pasados por un rebozado lleno de sabor.

El procedimiento para preparar pollo frito es muy sencillo; para que salga bien solo es necesario prestar atención a un par de detalles. Se prepara cortando la carne, generalmente de pechuga, en porciones pequeñas y parejas para que se cocinen de forma uniforme. Según la receta tradicional, primero se pasan los trozos por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado, lo que crea una capa crujiente al freírlos.

El pollo debe ser frito en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y cocidos por dentro, y luego se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Este método de cocción realza el sabor y la textura del pollo, dando como resultado una preparación crocante por fuera y tierna por dentro.

Receta de pollo frito de Jimena Monteverde

Ingredientes

2 supremas de pollo

1/2 lata de cerveza

1 taza de harina (sin leudante)

2 cdas de ketchup

Una pizca de pimienta molida

Sal

Aceite para freír

Paso a paso

Cortar el pollo en tiras, condimentar y reservar. En un bowl sumar la cerveza, condimentos, kétchup y harina. Mezclar. Pasar el pollo por la mezcla y freír en abundante aceite. Colar y disfrutar.

Pollo frito.

Receta de pollo al limón al horno

Ingredientes

4 presas de pollo (muslos, patas o pechugas, con piel)

Jugo de 2 limones

Ralladura de 1 limón

3 dientes de ajo picados

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de miel (opcional, para equilibrar la acidez)

1 cucharadita de orégano o tomillo seco

Sal y pimienta a gusto

½ taza de caldo de pollo o agua

Paso a paso