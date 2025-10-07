EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de pollo frito de Jimena Monteverde: súper rico y fácil

La cocinera Jimena Monteverde sorprendió a sus seguidores con una receta fácil. Se trata de una opción rica y rápida de comer pollo.

07 de octubre, 2025 | 20.54

El pollo frito suele ser una comida que se consume solo en cadenas de comidas rápidas pero se trata de un plato súper fácil y bastante rápido de preparar. La cocinera Jimena Monteverde compartió en su cuenta de Instagram una receta simple con un resultado increíble: pequeños trozos de pollo pasados por un rebozado lleno de sabor.

El procedimiento para preparar pollo frito es muy sencillo; para que salga bien solo es necesario prestar atención a un par de detalles. Se prepara cortando la carne, generalmente de pechuga, en porciones pequeñas y parejas para que se cocinen de forma uniforme. Según la receta tradicional, primero se pasan los trozos por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado, lo que crea una capa crujiente al freírlos.

El pollo debe ser frito en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y cocidos por dentro, y luego se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Este método de cocción realza el sabor y la textura del pollo, dando como resultado una preparación crocante por fuera y tierna por dentro.

Receta de pollo frito de Jimena Monteverde

Ingredientes

  • 2 supremas de pollo

  • 1/2 lata de cerveza

  • 1 taza de harina (sin leudante)

  • 2 cdas de ketchup

  • Una pizca de pimienta molida

  • Sal

  • Aceite para freír

Paso a paso

  1. Cortar el pollo en tiras, condimentar y reservar.

  2. En un bowl sumar la cerveza, condimentos, kétchup y harina. Mezclar.

  3. Pasar el pollo por la mezcla y freír en abundante aceite.

  4. Colar y disfrutar.

Pollo frito.

Receta de pollo al limón al horno

Ingredientes

  • 4 presas de pollo (muslos, patas o pechugas, con piel)

  • Jugo de 2 limones

  • Ralladura de 1 limón

  • 3 dientes de ajo picados

  • 3 cucharadas de aceite de oliva

  • 1 cucharadita de miel (opcional, para equilibrar la acidez)

  • 1 cucharadita de orégano o tomillo seco

  • Sal y pimienta a gusto

  • ½ taza de caldo de pollo o agua

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.

  2. En un bol, mezclar el jugo y la ralladura de limón, los ajos picados, el aceite de oliva, la miel, las hierbas y los condimentos.

  3. Colocar el pollo en una fuente para horno y cubrirlo con la mezcla. Masajear bien las piezas para que se impregnen del adobo.

  4. Añadir el caldo o agua al fondo de la fuente para mantener la humedad durante la cocción.

  5. Hornear durante 45 a 60 minutos, girando las presas a la mitad del tiempo, hasta que el pollo esté dorado y bien cocido por dentro.

  6. Servir caliente, bañando con la salsa del fondo de la fuente.

