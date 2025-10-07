El pollo frito suele ser una comida que se consume solo en cadenas de comidas rápidas pero se trata de un plato súper fácil y bastante rápido de preparar. La cocinera Jimena Monteverde compartió en su cuenta de Instagram una receta simple con un resultado increíble: pequeños trozos de pollo pasados por un rebozado lleno de sabor.
El procedimiento para preparar pollo frito es muy sencillo; para que salga bien solo es necesario prestar atención a un par de detalles. Se prepara cortando la carne, generalmente de pechuga, en porciones pequeñas y parejas para que se cocinen de forma uniforme. Según la receta tradicional, primero se pasan los trozos por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado, lo que crea una capa crujiente al freírlos.
El pollo debe ser frito en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y cocidos por dentro, y luego se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Este método de cocción realza el sabor y la textura del pollo, dando como resultado una preparación crocante por fuera y tierna por dentro.
Receta de pollo frito de Jimena Monteverde
Ingredientes
-
2 supremas de pollo
-
1/2 lata de cerveza
-
1 taza de harina (sin leudante)
-
2 cdas de ketchup
-
Una pizca de pimienta molida
-
Sal
-
Aceite para freír
Paso a paso
-
Cortar el pollo en tiras, condimentar y reservar.
-
En un bowl sumar la cerveza, condimentos, kétchup y harina. Mezclar.
-
Pasar el pollo por la mezcla y freír en abundante aceite.
-
Colar y disfrutar.
Receta de pollo al limón al horno
Ingredientes
-
4 presas de pollo (muslos, patas o pechugas, con piel)
-
Jugo de 2 limones
-
Ralladura de 1 limón
-
3 dientes de ajo picados
-
3 cucharadas de aceite de oliva
-
1 cucharadita de miel (opcional, para equilibrar la acidez)
-
1 cucharadita de orégano o tomillo seco
-
Sal y pimienta a gusto
-
½ taza de caldo de pollo o agua
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 200 °C.
-
En un bol, mezclar el jugo y la ralladura de limón, los ajos picados, el aceite de oliva, la miel, las hierbas y los condimentos.
-
Colocar el pollo en una fuente para horno y cubrirlo con la mezcla. Masajear bien las piezas para que se impregnen del adobo.
-
Añadir el caldo o agua al fondo de la fuente para mantener la humedad durante la cocción.
-
Hornear durante 45 a 60 minutos, girando las presas a la mitad del tiempo, hasta que el pollo esté dorado y bien cocido por dentro.
-
Servir caliente, bañando con la salsa del fondo de la fuente.