6 cenas rápidas y fáciles para cuando no sabés qué cocinar

Estas seis opciones de cenas rápidas te salvarán en esos momentos donde el tiempo apremia pero no querés sacrificar sabor ni calidad.

¿Alguna vez te encontraste mirando fijamente la heladera sin idea de qué preparar para cenar? Esa sensación de no tener tiempo, energía o creatividad culinaria es más común de lo que pensás. Por eso, te presentamos seis opciones de cenas rápidas que van a resolver tu vida en esos momentos de emergencia gastronómica.

La solución perfecta para las noches ajetreadas

Vivimos en una época donde el tiempo es un lujo. Entre el trabajo, los hijos y las obligaciones diarias, cocinar puede convertirse en un desafío. Estas recetas no solo son fáciles y rápidas, sino que utilizan ingredientes accesibles y técnicas simples que cualquiera puede dominar. Lo mejor de todo: ninguna requiere habilidades culinarias especiales.

1. Pasta al roquefort: clásico en 20 minutos

Ingredientes:

400g de pasta corta (tirabuzón o moñitos)

200g de queso roquefort

200ml de crema de leche

50g de manteca

Pimienta negra molida

Nueces opcionales para decorar

Preparación:

Cociná la pasta según las instrucciones del paquete en agua con sal. Mientras tanto, en una sartén grande, derretí la manteca a fuego medio. Agregá el roquefort desmenuzado y la crema de leche, revolviendo constantemente hasta formar una salsa homogénea. Escurrí la pasta reservando medio vaso del agua de cocción. Incorporá la pasta a la salsa, añadiendo un poco del agua reservada si queda muy espesa. Salpimentá al gusto y serví inmediatamente con nueces picadas por arriba.

2. Crema de brócoli y queso: abrigo para el los días frescos

Ingredientes:

1 cabeza de brócoli mediano

1 cebolla picada

2 papas medianas

1 litro de caldo de verduras

200g de queso cremoso

100ml de crema de leche

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Picá el brócoli en ramilletes pequeños. En una olla, rehogá la cebolla hasta que esté transparente. Agregá las papas peladas y cortadas en cubos, el brócoli y el caldo. Cociná por 20 minutos hasta que las verduras estén tiernas. Procesá con minipimer hasta obtener una textura cremosa. Incorporá el queso en cubos y la crema de leche, revolviendo hasta que se derrita. Ajustá el sazón y serví con croutones caseros.

3. Cerdo al aceto: sofisticación simple

Ingredientes:

4 filetes de lomo de cerdo

100ml de aceto balsámico

2 cucharadas de miel

2 dientes de ajo picados

Romero fresco

Aceite de oliva

Sal marina

Preparación:

Salpimentá los filetes de cerdo. En una sartén antiadherente, sellá la carne por ambos lados con un chorro de aceite de oliva. Retirá y reservá. En la misma sartén, rehogá el ajo por 30 segundos. Volvé a poner la carne, agregá el aceto mezclado con la miel y las hojas de romero. Dejá reducir por 5 minutos hasta que la salsa espese. Serví la carne bañada con la salsa resultante.

4. Pizzas sobre calabazas: opción saludable

Ingredientes:

1 calabaza mediana

Salsa de tomate

200g de muzarella rallada

Albahaca fresca

Orégano seco

Jamón cocido en fetas

Aceitunas verdes

Preparación:

Precalentá el horno a 200°C. Cortá la calabaza en rodajas de 2 cm de grosor, retirando las semillas. Colocalas en una placa para horno enmantecada. Cociná por 15 minutos hasta que empiecen a ablandarse. Retirá del horno y cubrí cada rodaja con salsa de tomate, el jamón cortado en tiras, la muzarella y las aceitunas. Horneá por 10 minutos más hasta que el queso se derrita. Espolvoreá con albahaca fresca y orégano antes de servir.

5. Pescado en bolsita para horno: técnica infalible

Ingredientes:

4 filetes de merluza

2 zucchinis en rodajas

1 cebolla morada en aros

2 tomates perita en gajos

Jugo de 1 limón

Eneldo fresco

Aceite de oliva

Pimentón dulce

Preparación:

Precalentá el horno a 180°C. Cortá 4 cuadrados de papel manteca de 30x30 cm. En el centro de cada uno, colocá una base de zucchini, cebolla y tomate. Salpimentá los filetes de pescado y ubicá uno sobre cada base de verduras. Rociá con el jugo de limón, un chorrito de aceite de oliva y el eneldo picado. Cerramos las bolsitas doblando los extremos del papel. Horneá por 15-20 minutos. Servís directamente en la bolsita para que cada uno abra la suya en la mesa.

Recordá que cocinar puede ser simple, divertido y tremendamente satisfactorio cuando contás con las recetas adecuadas.

6. Ensalada de arroz y atún: frescura garantizada

Ingredientes:

2 tazas de arroz cocido y frío

2 latas de atún al natural

1 morrón rojo picado

1 cebolla colorada en juliana

2 zanahorias ralladas

3 cucharadas de mayonesa light

Jugo de 1 limón

Perejil fresco picado

2 huevos duros

Preparación:

En un bol grande, mezclá el arroz frío con el atún escurrido y desmenuzado. Agregá el morrón, la cebolla y las zanahorias. Incorporá la mayonesa mezclada previamente con el jugo de limón. Rectificá sal y pimienta. Llevá a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir. Al momento de presentar, decorá con los huevos duros en cuartos y el perejil fresco picado.