Paulina Cocina compartió una receta de berenjenas rellenas.

Paulina Cocina les indicó a sus seguidores cómo hacer berenjenas rellenas de manera fácil, rica y rápida. Se trata de una receta ideal para esas ocasiones en la que solo hay uno o dos comensales y no hay demasiado tiempo para hacer un plato súper elaborado.

La receta de Paulina Cocina se basa en cortar las berenjenas en láminas, saltearlas en una sartén con aceite y luego armar "envueltos" con jamón y queso como relleno. El paso siguiente se basa en simplemente preparar una salsa de tomate clásica, estilo filetto, y armar una bandeja con los envueltos de berenjena y la salsa.

Receta de berenjenas rellenas de Paulina Cocina

Ingredientes

1 berenjena

Salsa de tomate

Jamón cocido

Mozzarella o queso fresco

Queso en hebras o rallado

Sal

Aceite

Paso a paso

Cortar la berenjena en láminas de un centímetro de espesor aproximadamente. Saltearlas en una sartén con aceite y condimentos. Armas envueltos como lo hace Paulina en el video. Colocarlos en una fuente para horno con salsa y queso parmesano por encima. Hornear y disfrutar.

Berenjenas rellenas

Receta de lasagna de berenjenas

Ingredientes

2 o 3 berenjenas grandes

400 g de salsa de tomate casera o envasada

250 g de mozzarella o queso fresco

50 g de queso rallado (parmesano o similar)

1 cebolla

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal, pimienta y orégano a gusto

(Opcional) hojas de albahaca fresca o un poco de ricota entre capas

Paso a paso