Paulina Cocina les indicó a sus seguidores cómo hacer berenjenas rellenas de manera fácil, rica y rápida. Se trata de una receta ideal para esas ocasiones en la que solo hay uno o dos comensales y no hay demasiado tiempo para hacer un plato súper elaborado.
La receta de Paulina Cocina se basa en cortar las berenjenas en láminas, saltearlas en una sartén con aceite y luego armar "envueltos" con jamón y queso como relleno. El paso siguiente se basa en simplemente preparar una salsa de tomate clásica, estilo filetto, y armar una bandeja con los envueltos de berenjena y la salsa.
Receta de berenjenas rellenas de Paulina Cocina
Ingredientes
-
1 berenjena
-
Salsa de tomate
-
Jamón cocido
-
Mozzarella o queso fresco
-
Queso en hebras o rallado
-
Sal
-
Aceite
Paso a paso
-
Cortar la berenjena en láminas de un centímetro de espesor aproximadamente.
-
Saltearlas en una sartén con aceite y condimentos.
-
Armas envueltos como lo hace Paulina en el video.
-
Colocarlos en una fuente para horno con salsa y queso parmesano por encima.
-
Hornear y disfrutar.
Receta de lasagna de berenjenas
Ingredientes
-
2 o 3 berenjenas grandes
-
400 g de salsa de tomate casera o envasada
-
250 g de mozzarella o queso fresco
-
50 g de queso rallado (parmesano o similar)
-
1 cebolla
-
2 dientes de ajo
-
Aceite de oliva
-
Sal, pimienta y orégano a gusto
-
(Opcional) hojas de albahaca fresca o un poco de ricota entre capas
Paso a paso
-
Lavar las berenjenas y cortarlas en láminas finas a lo largo. Salar ligeramente y dejarlas reposar 15 minutos para que eliminen líquido y amargor. Luego enjuagar y secar con papel.
-
Dorar las rodajas de berenjena en una plancha o sartén apenas aceitada, 2 minutos por lado, hasta que estén tiernas.
-
En una sartén, rehogar la cebolla y el ajo picados con un chorrito de aceite de oliva. Agregar la salsa de tomate, condimentar con sal, pimienta y orégano, y cocinar unos 10 minutos.
-
En una fuente para horno, colocar una capa de salsa, luego una capa de berenjenas, seguida de trozos de mozzarella. Repetir las capas hasta terminar, finalizando con salsa y queso rallado por encima.
-
Hornear a 180 °C durante 25-30 minutos, hasta que burbujee y la superficie esté dorada.
-
Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.