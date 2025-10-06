EN VIVO
Recetas de cocina

Ricas, fáciles y rápidas: las berenjenas rellenas de Paulina Cocina

La influencer compartió en sus redes sociales una receta fácil y rápida de berenjenas rellenas. Paulina Cocina mostró una opción súper express para una cena completa.

06 de octubre, 2025 | 16.50

Paulina Cocina les indicó a sus seguidores cómo hacer berenjenas rellenas de manera fácil, rica y rápida. Se trata de una receta ideal para esas ocasiones en la que solo hay uno o dos comensales y no hay demasiado tiempo para hacer un plato súper elaborado.

La receta de Paulina Cocina se basa en cortar las berenjenas en láminas, saltearlas en una sartén con aceite y luego armar "envueltos" con jamón y queso como relleno. El paso siguiente se basa en simplemente preparar una salsa de tomate clásica, estilo filetto, y armar una bandeja con los envueltos de berenjena y la salsa.

Receta de berenjenas rellenas de Paulina Cocina

Ingredientes

  • 1 berenjena

  • Salsa de tomate

  • Jamón cocido

  • Mozzarella o queso fresco

  • Queso en hebras o rallado

  • Sal

  • Aceite

MÁS INFO

Paso a paso

  1. Cortar la berenjena en láminas de un centímetro de espesor aproximadamente.

  2. Saltearlas en una sartén con aceite y condimentos.

  3. Armas envueltos como lo hace Paulina en el video.

  4. Colocarlos en una fuente para horno con salsa y queso parmesano por encima.

  5. Hornear y disfrutar.

Berenjenas rellenas

Receta de lasagna de berenjenas

Ingredientes

  • 2 o 3 berenjenas grandes

  • 400 g de salsa de tomate casera o envasada

  • 250 g de mozzarella o queso fresco

  • 50 g de queso rallado (parmesano o similar)

  • 1 cebolla

  • 2 dientes de ajo

  • Aceite de oliva

  • Sal, pimienta y orégano a gusto

  • (Opcional) hojas de albahaca fresca o un poco de ricota entre capas

Paso a paso

  1. Lavar las berenjenas y cortarlas en láminas finas a lo largo. Salar ligeramente y dejarlas reposar 15 minutos para que eliminen líquido y amargor. Luego enjuagar y secar con papel.

  2. Dorar las rodajas de berenjena en una plancha o sartén apenas aceitada, 2 minutos por lado, hasta que estén tiernas.

  3. En una sartén, rehogar la cebolla y el ajo picados con un chorrito de aceite de oliva. Agregar la salsa de tomate, condimentar con sal, pimienta y orégano, y cocinar unos 10 minutos.

  4. En una fuente para horno, colocar una capa de salsa, luego una capa de berenjenas, seguida de trozos de mozzarella. Repetir las capas hasta terminar, finalizando con salsa y queso rallado por encima.

  5. Hornear a 180 °C durante 25-30 minutos, hasta que burbujee y la superficie esté dorada.

  6. Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.

Trending
Elecciones 2025
LLA oficializó la renuncia de Espert y pidió reimprimir las boletas con Santilli como cabeza de lista
Las más vistas