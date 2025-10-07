La receta de los bombones de dulce de leche súper económica y con dos ingredientes

Los bombones caseros son una tentación difícil de resistir, y esta versión demuestra que no hace falta ser un experto en repostería para lograr un resultado delicioso. Con solo dos ingredientes básicos, se pueden preparar unos bocados suaves, intensos y con ese toque casero que enamora desde el primer mordisco.
En esta receta, el dulce de leche se convierte en la gran protagonista al mezclarse con leche en polvo, logrando una textura cremosa y un sabor que recuerda a los clásicos caramelos, pero con un plus artesanal. Ideal para quienes buscan una alternativa dulce rápida y sin horno, esta preparación también permite adaptar versiones light o sin azúcar para disfrutar sin culpas.
Ingredientes
- 200 g de leche en polvo.
- 200 g de dulce de leche.
El paso a paso para preparar los bombones
- Colocar ambos ingredientes en un bowl y mezclar hasta obtener una masa uniforme.
- Pasar la mezcla a un molde rectangular forrado con papel manteca.
- Llevar a la heladera por 2 horas para que tome consistencia.
- Retirar, cortar en cuadraditos y servir.
- Con este procedimiento simple y económico, vas a tener listos unos bombones irresistibles para compartir (o no)
Los bombones de dulce de leche son una propuesta rápida para una merienda o postre.