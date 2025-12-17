Tristeza por la muerte de una periodista.

El periodismo deportivo de Estados Unidos atraviesa horas de profundo impacto tras conocerse la muerte de Christina Chambers, reconocida reportera deportiva, quien fue hallada sin vida junto a su esposo, Johnny Rimes, en la vivienda que compartían en la ciudad de Hoover, Alabama. Ambos cuerpos presentaban heridas de bala y la Policía investiga el hecho como un posible caso de asesinato seguido de suicidio.

El hallazgo se produjo luego de varios llamados al sistema de emergencias por parte de personas del entorno de la pareja, que alertaron porque no lograban comunicarse con ellos. Al ingresar al domicilio, los efectivos confirmaron la identidad de las víctimas y constataron el fallecimiento en el lugar.

La principal hipótesis de las muertes

Si bien la investigación se encuentra en una etapa preliminar, las autoridades señalaron que la principal hipótesis apunta a un episodio de violencia intrafamiliar. En ese sentido, remarcaron que no existen indicios de amenazas hacia terceros ni peligro para la comunidad.

Christina Chambers junto a su pareja.

En medio de la tragedia, se confirmó que el hijo pequeño de la pareja, Constantine, resultó ileso y quedó al resguardo de familiares cercanos, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

¿Quién era Christina Chambers?

Christina Chambers tenía 36 años y era una figura muy respetada dentro del periodismo deportivo en el sur de Estados Unidos. Se graduó en Periodismo en la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) en 2011, institución en la que también se destacó como atleta del equipo universitario de atletismo.

En noviembre de 2015 se incorporó a WBRC, filial de Fox, donde ganó reconocimiento como parte del segmento deportivo Sideline. Allí cubrió competencias universitarias y de escuelas secundarias en Alabama y Georgia, consolidando su perfil como cronista especializada en fútbol americano y deportes amateurs.

En 2021, tras contraer matrimonio con Johnny Rimes, analista financiero, Chambers decidió dar un giro a su carrera y volcó su experiencia al ámbito educativo. Comenzó a trabajar en su comunidad acompañando a estudiantes en proyectos de televisión y cine, además de impulsar programas de periodismo estudiantil.

Aun así, nunca se alejó por completo de los medios: continuó desempeñándose como reportera freelance, especialmente en coberturas de fútbol americano. Su compromiso con la formación de jóvenes comunicadores fue reconocido en 2024, cuando recibió el premio Advisor of the Year de la Alabama Scholastic Press Association. Bajo su tutela, distintos estudiantes obtuvieron galardones por proyectos de sostenibilidad y alcanzaron importantes reconocimientos a nivel estatal.