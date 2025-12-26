Tinto de verano: la receta del trago para festejar en Año Nuevo 2026 y es un completo éxito en Argentina.

El Año Nuevo 2026 se acerca y, como cada cierre de ciclo, las mesas argentinas se preparan para celebrar con encuentros que se estiran hasta la madrugada. Entre brindis, comidas compartidas y charlas al aire libre, hay algo que no puede faltar: un trago fresco, rendidor y fácil de preparar. En este sentido, el tinto de verano es uno de los grandes protagonistas de las Fiestas, con su jarra llena de frutas y menta.

Receta de tinto de verano para Año Nuevo 2026

Si bien existen múltiples variantes, la receta tradicional del tinto de verano es popular por ser muy fácil. No requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, lo que lo convierte en una excelente opción para preparar en pocos minutos y servir bien frío durante toda la celebración de Año Nuevo 2026.

El tinto de verano es un clásico de las Fiestas en Argentina.

Lo ideal es usar un vino tinto joven, frutado y sin demasiado cuerpo. No hace falta que sea caro, sino que, al contrario, los vinos simples funcionan mejor para este trago. A continuación te dejamos la receta:

Ingredientes (rinde 4 a 6 vasos)

1 botella de vino tinto joven (750 ml)

750 ml de gaseosa de limón o soda

1 limón o naranja (en rodajas)

Hielo en cantidad necesaria

Opcional: hojas de menta o hierbabuena

Preparación

En una jarra grande, colocar abundante hielo para asegurar que el trago se mantenga bien frío. Agregar el vino tinto y luego la gaseosa de limón o la soda, respetando una proporción aproximada de partes iguales. Incorporar las rodajas de limón o naranja para aportar frescura y un toque aromático. Mezclar suavemente con una cuchara larga, evitando que se pierda el gas. Servir de inmediato y, si se desea, decorar cada vaso con una hoja de menta.

Para quienes buscan darle una vuelta de tuerca al tinto de verano clásico, una buena opción es sumar un toque personal. Se puede reemplazar parte de la gaseosa por agua tónica para lograr un sabor más amargo, o agregar un chorrito de vermut o licor de naranja para intensificar los aromas. También funcionan muy bien las frutas de estación cortadas en cubos pequeños, como durazno, frutilla o manzana, que aportan frescura y un leve dulzor natural.

Otro tip clave es la temperatura y el momento de preparación. Lo ideal es tener el vino y la gaseosa previamente fríos y armar la jarra apenas antes de servir, para que el trago conserve su gas y sabor.