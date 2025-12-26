Costillar al horno para Año Nuevo: cómo hacer para que quede exquisito

El costillar al horno es un clásico de Año Nuevo por su versatilidad, su sabor y la facilidad para servir a varios comensales sin complicaciones.

El costillar al horno es uno de los platos más elegidos para celebrar Año Nuevo en familia. Su cocción lenta, el aroma de las especias y la textura tierna de la carne lo convierten en una opción ideal para una mesa festiva. Con ingredientes simples y algunos cuidados clave, es posible lograr un resultado memorable.

Por qué el costillar al horno es un clásico de año nuevo

En las celebraciones de fin de año, el costillar al horno se destaca por su versatilidad y por la facilidad para alimentar a varios comensales sin recurrir a preparaciones complejas. Se trata de un corte sabroso que, bien condimentado y cocido a la temperatura adecuada, ofrece una carne jugosa que se desprende del hueso.

Además, permite organizar mejor los tiempos en la cocina. Al tratarse de una cocción prolongada pero controlada, el plato puede prepararse con antelación, dejando espacio para otros acompañamientos o entradas. Este equilibrio entre sabor, practicidad y presencia en la mesa explica por qué es una de las recetas más buscadas para Año Nuevo.

Ingredientes necesarios para un costillar al horno sabroso

Para preparar un costillar al horno para cuatro personas, se requieren productos accesibles y condimentos clásicos que realzan el sabor de la carne sin opacarlo.

Ingredientes:

2 costillares de cerdo

2 dientes de ajo

100 g de pimentón dulce

1 cucharada de orégano seco

Pimienta negra molida, a gusto

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

200 ml de vino blanco o cerveza

100 ml adicionales de líquido para la cocción

Sal gruesa, a gusto

Estos ingredientes permiten preparar un adobo intenso que será clave en el resultado final del plato.

Respetar los tiempos de reposo y cocción es fundamental para que la carne quede tierna, jugosa y se desprenda fácilmente del hueso.

Preparación paso a paso del costillar al horno

La preparación completa lleva alrededor de dos horas, entre el reposo del adobo y la cocción en el horno. Respetar estos tiempos resulta fundamental para obtener una carne tierna y bien condimentada.

Paso a paso:

Machacar los dientes de ajo en un mortero hasta obtener una pasta. También pueden procesarse en una batidora para lograr una textura más fina. Incorporar el pimentón dulce, el orégano seco y la pimienta negra. Mezclar bien. Agregar el aceite de oliva y unir todos los ingredientes hasta formar un adobo homogéneo. Pintar los costillares de cerdo con la preparación por todos sus lados. Cubrir la carne y dejarla reposar en la heladera durante dos horas para que absorba los sabores. Precalentar el horno a 190 grados con calor arriba y abajo. Colocar el costillar en una fuente refractaria y salarlo con sal gruesa. Hornear durante 30 minutos, retirar la fuente y añadir el vino blanco o la cerveza. Continuar la cocción por otros 30 minutos, o hasta que la carne se desprenda fácilmente del hueso.

Consejos para lograr un costillar tierno y bien dorado

Uno de los puntos clave del costillar al horno es no apurar la cocción. El calor moderado permite que la grasa se funda lentamente, aportando jugosidad y sabor. También es importante mantener la fuente cubierta durante la primera parte del horneado y destaparla hacia el final si se busca un dorado más intenso.

El reposo previo con el adobo es otro factor determinante, ya que permite que las especias penetren en la carne y potencien su sabor natural.

Con qué acompañar el costillar al horno en la mesa de año nuevo

Este plato combina muy bien con guarniciones frescas que equilibren su intensidad. Las ensaladas verdes, de tomate o la clásica ensalada de papa y huevo resultan opciones ideales. De esta manera, el costillar al horno se convierte en el protagonista de una comida completa y equilibrada, perfecta para celebrar el comienzo de un nuevo año.