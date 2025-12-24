Ritual de la llave en el zapato: cómo hacerlo de manera correcta

Año Nuevo llega con nuevas energías y muchos consideran que es la oportunidad perfecta para manifestar aquello que querés para los próximos 12 meses. Entre la infinidad de rituales que se hacen en esta época hay uno clave para atraer la abundancia y abrir caminos: poner una llave en tu zapato.

Año Nuevo: cómo hacer de manera correcta el ritual de la llave en el zapato

El ritual de la llave en el zapato promete traer buenas energías para mudarte, cambiar de trabajo o abrir nuevos caminos en el año entrante. Muchas personas lo hacen cuando quieren materializar tener su vivienda propia, ya sea poder comprar una casa, un departamento, o un terreno.

Cómo hacer el ritual del zapato: el paso a paso

Envolvé una llave en un billete, puede ser cualquier llave, no hace falta que sea nueva Ponela adentro de tu zapato derecho (el que vas a usar cuando sean las 00 del 1 de enero).



Se puede usar cualquier llave y cualquier billete para hacer el ritual A las doce tenés que dar un paso consciente con el pie derecho y visualizar aquello que querés atraer a tu vida en 2026. Guardá la llave como recordatorio de tu intención y llevala con vos, podés por ejemplo tener en tu billetera.

¿Por qué se hacen rituales en Año Nuevo?

El cierre del año suele ser un gran momento para hacer rituales no solo por las energías, sino también por su componente emocional. Si bien las tradiciones varían de acuerdo a la cultura, muchos consideran que Año Nuevo marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro, por lo que se puede dejar atrás el pasado (los errores, malas experiencias o emociones negativas) y cambiar a una mentalidad positiva para tener nuevas emociones.