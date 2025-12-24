Llega Navidad y, más allá del brindis y el pan dulce, hay una oportunidad única para 'limpiar' lo malo y llamar a la prosperidad. Si querés que el 2026 sea tu año, estos rituales sencillos con canela, ruda y lentejas son la clave para manifestar tus deseos más profundos antes de que den las doce
De acuerdo con estas creencias, el 24 de diciembre a la noche hay una energía en el aire particularmente elevada. Si sabemos utilizarla a nuestro favor, estos rituales sencillos pueden ser muy efectivos para atraer lo mejor para el 2026.
¿Qué ritual hacer en Navidad para atraer dinero y abundancia en 2026?
Para atraer prosperidad, el ritual más efectivo consiste en colocar elementos simbólicos debajo del arbolito de Navidad la noche del 24 de diciembre: canela (prosperidad), romero (éxito), ruda (protección económica) y una bolsita con lentejas (abundancia). Es fundamental visualizar los objetivos para 2026 con gratitud y una actitud positiva durante el proceso.
Los 4 elementos que no pueden faltar bajo tu arbolito
No hace falta gastar una fortuna ni buscar ingredientes imposibles: con lo que tenés a mano o lo que conseguís en la dietética del barrio, podés activar la energía. La especialista Mónica Rellan nos guía en este paso a paso para que el 2026 arranque con todo
1. Una rama de canela debajo del arbolito para que no falta prosperidad y abundancia
Agarrá una ramita de canela. Podés conseguirla fácilmente en dietéticas. Ponela debajo de tu arbolito de Navidad, mientras visualizás tus deseos para el 2026.
2. Una rama de romero para atraer dinero, abundancia, éxito y prosperidad
El romero, al igual que la canela, es otro símbolo del éxito y la prosperidad. Colocá una ramita debajo del arbolito y volvé a visualizar tus metas para este año.
3. Una rama de ruda, para proteger economía y protegerse de cualquier mal
La ruda es otra planta con un fuerte simbolismo. Ayuda a protegerse de las malas energías y a proteger la economía. Colocá un pedacito de ruda debajo del arbolito y, una vez más, visualizá todo lo que quieras conseguir.
4. Una bolsita con lentejas, para atraer la abundancia y que nada falte
Las lentejas simbolizan la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna, ya que se asemejan a las monedas. Colocá una bolsita con lentejas adentro es otro ritual muy popular en Navidad para atraer la abundancia y la prosperidad.
Consejos importantes antes de hacer cualquier ritual
-
Elegí un espacio de tu casa en el que puedas estar solo/a y tranquilo/a. Es fundamental que no te sientas observado ni incómodo/a a la hora de practicar cualquier ritual.
-
Elegí un momento de calma. Realizá el ritual cuando estés en paz, sin apuro ni interrupciones, para poder concentrarte plenamente. Si te sentís con ansiedad, estrés o angustia, intentá hacer algo antes para tranquilizarte. Una meditación guiada puede ser una muy buena opción.
-
Creá un ambiente adecuado. Asegurate de que el espacio en el que estés esté bien ordenado, limpio y que te transmita paz, para que puedas enfocar mejor tu energía.
-
Tené clara tu intención antes de empezar. Definí con precisión qué deseás atraer. No pienses solamente en lo material y el dinero; intentá ir un poco más allá. Sé lo más específico/a que puedas a la hora de definir tus intenciones.
-
Pensá en tus deseos con una actitud positiva y abierta. Visualizalos como si ya los tuvieras. Conectá con lo que sentís. Lo importante es la emoción que pongas: la gratitud y la confianza son claves. Evitá manifestar desde la necesidad, desesperación o miedo.
-
Acompañá el ritual con acciones concretas. La intención es importante, pero también lo es actuar en coherencia con lo que deseás atraer. Por ejemplo, si querés manifestar un nuevo trabajo, además de realizar el ritual y visualizar tus intenciones, intentá hacer pequeñas acciones que te acerquen a eso que querés. Puede ser reordenar tu currículum, sentarte a mandar mails o difundir entre conocidos tu intención de conseguir un nuevo empleo.
-
Confía y agradecé. Una vez que termines el ritual, decí en voz alta "gracias, gracias, gracias". Intentá no obsesionarte con las cosas que querés que se cumplan.