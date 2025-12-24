Ritual de Navidad para la abundancia: el paso a paso y qué hacer para atraer dinero, éxito y prosperidad en 2026.

Llega Navidad y, más allá del brindis y el pan dulce, hay una oportunidad única para 'limpiar' lo malo y llamar a la prosperidad. Si querés que el 2026 sea tu año, estos rituales sencillos con canela, ruda y lentejas son la clave para manifestar tus deseos más profundos antes de que den las doce

De acuerdo con estas creencias, el 24 de diciembre a la noche hay una energía en el aire particularmente elevada. Si sabemos utilizarla a nuestro favor, estos rituales sencillos pueden ser muy efectivos para atraer lo mejor para el 2026.

¿Qué ritual hacer en Navidad para atraer dinero y abundancia en 2026?

Para atraer prosperidad, el ritual más efectivo consiste en colocar elementos simbólicos debajo del arbolito de Navidad la noche del 24 de diciembre: canela (prosperidad), romero (éxito), ruda (protección económica) y una bolsita con lentejas (abundancia). Es fundamental visualizar los objetivos para 2026 con gratitud y una actitud positiva durante el proceso.

Los 4 elementos que no pueden faltar bajo tu arbolito

No hace falta gastar una fortuna ni buscar ingredientes imposibles: con lo que tenés a mano o lo que conseguís en la dietética del barrio, podés activar la energía. La especialista Mónica Rellan nos guía en este paso a paso para que el 2026 arranque con todo

1. Una rama de canela debajo del arbolito para que no falta prosperidad y abundancia

Agarrá una ramita de canela. Podés conseguirla fácilmente en dietéticas. Ponela debajo de tu arbolito de Navidad, mientras visualizás tus deseos para el 2026.

2. Una rama de romero para atraer dinero, abundancia, éxito y prosperidad

El romero, al igual que la canela, es otro símbolo del éxito y la prosperidad. Colocá una ramita debajo del arbolito y volvé a visualizar tus metas para este año.

3. Una rama de ruda, para proteger economía y protegerse de cualquier mal

La ruda es otra planta con un fuerte simbolismo. Ayuda a protegerse de las malas energías y a proteger la economía. Colocá un pedacito de ruda debajo del arbolito y, una vez más, visualizá todo lo que quieras conseguir.

4. Una bolsita con lentejas, para atraer la abundancia y que nada falte

Las lentejas simbolizan la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna, ya que se asemejan a las monedas. Colocá una bolsita con lentejas adentro es otro ritual muy popular en Navidad para atraer la abundancia y la prosperidad.

Consejos importantes antes de hacer cualquier ritual