Bolivia y Panamá empatan en partido de preparación para Copa del Mundo

18 ene - Las selecciones de ‍fútbol de Bolivia y Panamá empataron el domingo 1-1 en un partido de preparación para la Copa del ‍Mundo.

Panamá se presentó con una ⁠selección conformada en su mayoría por jugadores jóvenes de la liga local debido a que no es fecha FIFA.

"Estoy contento con el resultado, sobre todo por el funcionamiento del equipo. Hoy ha sido una oportunidad para nuevos jugadores, la idea que queríamos hacer analizando al rival salió, estoy feliz con la entrega, quería un equipo con actitud y lo dieron todo", dijo el director ‌técnico de Panamá, Thomas Christiansen.

"Creo que el resultado ⁠está bien, nos han empatado porque ⁠no tuvimos el balón en el segundo tiempo, se nos complicó un poco, pero quedo contento", agregó el técnico danés.

Panamá se ‍puso en ventaja a los cinco minutos del partido disputado en el estadio IV Centenario de Tarija, ⁠Bolivia, cuando el delantero de ‌18 años, Kadir Barría, definió ante la salida del portero tras recibir un pase de Kahiser Lenis.

Bolivia empató a los 68 minutos por conducto de Richet Gómez, quien remató barriéndose en el área chica después de que Tonino Melgar ‌prolongó con la ‌cabeza un centro enviado desde el sector derecho.

Bolivia, que en marzo jugará el repechaje para buscar un boleto al Mundial, estuvo cerca de anotar el segundo gol a los 93 minutos con un remate de cabeza ​de Robson Matteus que pegó en el travesaño.

"La jugada fue repentina, vi el espacio, un compañero creyó en mí, me dio el pase y gracias a Dios pude hacer el gol. Llegué a la selección que tanto soñé", dijo Kadir Barría tras el partido.

"El equipo es nuevo, nos estamos conociendo y creo que lo hicimos bien", agregó el ‍delantero del Botafogo de Brasil.

En la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

En tanto, Bolivia disputará un repechaje en donde enfrentará ​a Surinam, y si gana ese partido jugará ante Irak en busca de su pase al Mundial.

"No nos gusta empatar, no estamos satisfechos ​con el empate, pero tenemos que analizar el partido, no el resultado. El resultado no nos gusta, pero hay ⁠que analizar cómo lo hemos empatado, y creo que hemos merecido ganar", dijo el director técnico de Bolivia, Óscar Villegas.

Con información de Reuters