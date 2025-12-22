¿Cómo programar mensajes de WhatsApp en Navidad y Año Nuevo?

Con la cercanía de Navidad y Año Nuevo, muchos usuarios buscan asegurarse de saludar a sus contactos sin perderse entre mensajes y reuniones. Programar mensajes anticipadamente es una forma cómoda de preparar saludos, recordatorios o mensajes de cariño sin tener que hacerlo “en vivo”.

Actualmente, WhatsApp no ofrece una herramienta nativa para hacerlo, pero existen soluciones, como la app Zapia. Esta permite automatizar el envío de mensajes de texto y voz en momentos puntuales.

WhatsApp todavía no permite programar mensajes desde su app oficial

Hasta ahora, WhatsApp no incorpora de forma nativa una función para programar mensajes en días y horas específicas. Es una herramienta que se sigue reclamando desde hace años por usuarios y comunidades, especialmente para fechas señaladas o comunicaciones recurrentes.

Ante esta ausencia, desarrolladores externos crearon soluciones que aprovechan funciones de accesibilidad del sistema para automatizar el envío en segundo plano, siempre con el consentimiento y control del usuario.

Zapia: la alternativa más usada para programar mensajes

Una de las apps que permite hacerlo es Zapia, disponible para dispositivos Android. Con esta aplicación podés programar mensajes de WhatsApp —incluidas felicitaciones navideñas o de Año Nuevo— sin necesidad de abrir la app en el momento de envío.

La mecánica general es la siguiente:

Descargá Zapia desde Google Play e instalala. Concedé permisos de accesibilidad que la app solicita (necesarios para enviar los mensajes automáticamente). En el calendario de la app, elegí fecha y hora en que querés que se envíe el mensaje. Seleccioná el contacto o grupo de WhatsApp. Escribí el mensaje o grabá un audio, y confirmá la programación.

Zapia se encarga de enviar el mensaje en el momento programado, siempre que el teléfono esté encendido y con conexión a Internet en esa hora.

Qué tenés que tener en cuenta

Programar mensajes puede ser útil, pero también tiene algunas limitaciones:

El envío automático depende de que el teléfono esté activo y conectado en la hora programada.

Requiere permisos de accesibilidad , que algunos usuarios pueden dudar en otorgar por motivos de seguridad.

Las aplicaciones de terceros no son parte de WhatsApp, por lo que funcionan fuera de los términos oficiales de la plataforma.

Otras formas de anticipar saludos sin programar

Si preferís no usar aplicaciones externas, también podés:

Crear borradores de los mensajes y guardarlos para enviarlos manualmente.

Usar notas o recordatorios del teléfono para que te avisen cuándo mandar cada saludo.

Grabar audios o videos breves y guardarlos en borradores de la galería para enviarlos en el momento.

Programá tus saludos y no te olvides de nadie

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, anticipar mensajes puede evitar olvidos y agobios de último momento. Ya sea mediante una app como Zapia o con recordatorios personales, organizar tus saludos navideños y de Año Nuevo con antelación te permite relajarte y disfrutar más de las celebraciones.