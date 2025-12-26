Ritual de Año Nuevo para atraer el dinero y la abundancia en 2026: solo necesitás un billete y una billetera.

Existe un ritual muy sencillo para hacer en Año Nuevo y manifestar prosperidad económica para el 2026. Según las personas expertas en practicar rituales, la energía de Año Nuevo está especialmente elevada, y si sabemos utilizarla a nuestro favor, podemos lograr que nuestros deseos se cumplan.

Para este ritual solamente vas a necesitar un billete y una billetera. "Tener un año increíble repleto de bendiciones depende muchísimo de la intención que vos le pongas, y de acciones para que todo eso que vos querés se cumpla", sostiene Paula Incardona, experta en manifestación, quien comparte sus creencias y conocimientos en sus redes sociales.

"Con este ritual vamos a intencionar que el año 2026 sea un año realmente bendecido en cuanto a lo económico", añade. Este ritual se debe hacer el 31 de diciembre de 2025 o el 1 de enero de 2026.

Es fundamental que tengas una billetera o monedero para hacer este ritual. "Es importante que lo tengas en lo físico, en lo tangible", añade la influencer. Lo ideal es que lo hagas el 31 de diciembre o el 1 de enero del año siguiente. Tiene que ser con la energía del cierre o con la energía del comienzo", concluye.

Ritual para hacer en Año Nuevo y tener prosperidad económica

Materiales

1 billete

Billetera o monedero que uses

Lapicera de cualquier color

El paso a paso