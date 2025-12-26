Existe un ritual muy sencillo para hacer en Año Nuevo y manifestar prosperidad económica para el 2026. Según las personas expertas en practicar rituales, la energía de Año Nuevo está especialmente elevada, y si sabemos utilizarla a nuestro favor, podemos lograr que nuestros deseos se cumplan.
Para este ritual solamente vas a necesitar un billete y una billetera. "Tener un año increíble repleto de bendiciones depende muchísimo de la intención que vos le pongas, y de acciones para que todo eso que vos querés se cumpla", sostiene Paula Incardona, experta en manifestación, quien comparte sus creencias y conocimientos en sus redes sociales.
"Con este ritual vamos a intencionar que el año 2026 sea un año realmente bendecido en cuanto a lo económico", añade. Este ritual se debe hacer el 31 de diciembre de 2025 o el 1 de enero de 2026.
Es fundamental que tengas una billetera o monedero para hacer este ritual. "Es importante que lo tengas en lo físico, en lo tangible", añade la influencer. Lo ideal es que lo hagas el 31 de diciembre o el 1 de enero del año siguiente. Tiene que ser con la energía del cierre o con la energía del comienzo", concluye.
MÁS INFO
Materiales
-
1 billete
-
Billetera o monedero que uses
-
Lapicera de cualquier color
El paso a paso
-
Buscar un billete (el que quieras, no importa el número)
-
Escribirle en la parte del frente "2026" y agregarle una palabra. "La que vos quieras, la que sientas que representa la abundancia económica en tu vida. Puede ser 'éxito en mi negocio', 'prosperidad', 'abundancia', la que vos quieras.
-
Debajo, escribir "gracias, hecho está" o alguna frase por el estilo que te nazca escribir.
-
Muy importante: intencionar. "Vas a tomarte unos minutitos para visualizar que este dinero que vos estás teniendo en tu mano el año 2026, va a venir multiplicado 70 veces 7", explica.
-
Guardar el billete en tu billetera durante todo el 2026. "Es súper importante que no lo gastes, porque obviamente está escrito, y no lo saques de tu billetera. Acordate que el dinero es energía y la energía va a donde hay más de esa energía. Si vos sacás este billete de tu billetera, el dinero no va a saber a dónde ir. Al dejarlo dentro de tu billetera, le estás dando la dirección a la energía de que el dinero tiene que llegar a tu vida", sostiene.