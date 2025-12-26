EN VIVO
Rituales

Ritual de Año Nuevo para atraer el dinero y la abundancia en 2026: solo necesitás un billete y una billetera

Así es el ritual que hay que hacer para Año Nuevo para atraer el dinero y la prosperidad económica en 2025.

26 de diciembre, 2025 | 14.54

Existe un ritual muy sencillo para hacer en Año Nuevo y manifestar prosperidad económica para el 2026. Según las personas expertas en practicar rituales, la energía de Año Nuevo está especialmente elevada, y si sabemos utilizarla a nuestro favor, podemos lograr que nuestros deseos se cumplan.

Para este ritual solamente vas a necesitar un billete y una billetera. "Tener un año increíble repleto de bendiciones depende muchísimo de la intención que vos le pongas, y de acciones para que todo eso que vos querés se cumpla", sostiene Paula Incardona, experta en manifestación, quien comparte sus creencias y conocimientos en sus redes sociales.

"Con este ritual vamos a intencionar que el año 2026 sea un año realmente bendecido en cuanto a lo económico", añade. Este ritual se debe hacer el 31 de diciembre de 2025 o el 1 de enero de 2026. 

Es fundamental que tengas una billetera o monedero para hacer este ritual. "Es importante que lo tengas en lo físico, en lo tangible", añade la influencer. Lo ideal es que lo hagas el 31 de diciembre o el 1 de enero del año siguiente. Tiene que ser con la energía del cierre o con la energía del comienzo", concluye.

MÁS INFO

Ritual para hacer en Año Nuevo y tener prosperidad económica

Materiales

  • 1 billete

  • Billetera o monedero que uses

  • Lapicera de cualquier color

El paso a paso

  1. Buscar un billete (el que quieras, no importa el número)

  2. Escribirle en la parte del frente "2026" y agregarle una palabra. "La que vos quieras, la que sientas que representa la abundancia económica en tu vida. Puede ser 'éxito en mi negocio', 'prosperidad', 'abundancia', la que vos quieras. 

  3. Debajo, escribir "gracias, hecho está" o alguna frase por el estilo que te nazca escribir.

  4. Muy importante: intencionar. "Vas a tomarte unos minutitos para visualizar que este dinero que vos estás teniendo en tu mano el año 2026, va a venir multiplicado 70 veces 7", explica.

  5. Guardar el billete en tu billetera durante todo el 2026. "Es súper importante que no lo gastes, porque obviamente está escrito, y no lo saques de tu billetera. Acordate que el dinero es energía y la energía va a donde hay más de esa energía. Si vos sacás este billete de tu billetera, el dinero no va a saber a dónde ir. Al dejarlo dentro de tu billetera, le estás dando la dirección a la energía de que el dinero tiene que llegar a tu vida", sostiene.

