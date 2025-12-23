Navidad 2025: rituales que puede hacer cada signo el 24 a la noche

Navidad 2025: rituales para cada signo para hacer el 24 a la noche.

El 24 a la noche es perfecto para conectar con el universo y realizar un ritual que ayude a atraer un buen porvenir. Cada signo se conecta de manera diferente con las energías disponibles, por lo que los rituales varían según la casa bajo la cual se ha nacido. A continuación te compartimos qué ritual hacer en Navidad, según cada signo del zodíaco.

Rituales para hacer en Navidad, según cada signo

Navidad es un buen momento para hacer rituales de prosperidad.

Aries

Ritual para soltar y avanzar

Antes de la cena navideña, escribí en un papel todo aquello que querés dejar atrás: enojos, frustraciones o situaciones que ya cumplieron su ciclo. Luego, encendé una vela roja y quemá el papel en un recipiente seguro, visualizando cómo se libera esa carga y se renueva tu energía para el año que comienza.

Tauro

Ritual de gratitud y estabilidad

Elegí un objeto que represente seguridad y bienestar, como una piedra, una joya o una foto significativa. Sostenelo entre tus manos y agradecé conscientemente por lo bueno que dejó el año. Guardalo en un lugar especial de tu casa como símbolo de abundancia y calma.

Géminis

Ritual de expresión y claridad mental

Escribí aquello que no pudiste decir durante el año, ya sea palabras pendientes con otros o con vos mismo. Guardá ese papel en un sobre y, antes de la medianoche, leelo en silencio con la intención de liberar pensamientos y darle espacio a nuevas ideas.

Cáncer

Ritual para la armonía emocional

Encendé una vela blanca y dedicá unos minutos a pensar en tu mundo emocional y en los vínculos más cercanos. La clave está en visualizar paz, contención y reconciliación, dejando atrás rencores o tensiones familiares.

Leo

Ritual de autoestima y proyección personal

Frente a un espejo, con una vela dorada encendida, escribí tres logros del año y tres cualidades que querés potenciar el próximo. Guardá ese papel en un lugar visible para recordarte tu valor y fortalecer la confianza en vos mismo.

Virgo

Ritual de orden y cierre de etapas

Hacé una lista con todo lo que quedó inconcluso durante el año, tanto a nivel personal como laboral. Luego, revisá cada punto y realizá un gesto simbólico de cierre, como doblar el papel y guardarlo, respirando profundo para soltar la autoexigencia.

Libra

Ritual para equilibrar vínculos

Armá un pequeño espacio con velas y objetos que te transmitan calma. Mientras lo hacés, pensá en las relaciones que querés fortalecer y en aquellas que necesitan un nuevo equilibrio, enfocándote en la armonía emocional.

Escorpio

Ritual de transformación profunda

Elegí un objeto pequeño que represente una situación que querés dejar atrás. Enterralo simbólicamente en una maceta o en la tierra, y luego colocá una semilla o planta como señal de renacimiento y nuevos comienzos.

Sagitario

Ritual de expansión y deseos

Escribí tus sueños y metas para el próximo año y colocalos bajo el árbol de Navidad o en un lugar especial durante la cena. El objetivo es visualizar esos proyectos con optimismo y confianza en el futuro.

Capricornio

Ritual de metas y compromiso personal

Redactá tus objetivos para el año que viene de manera clara y concreta. Colgá ese papel en un sitio visible o incluso en el árbol navideño, para reforzar el compromiso diario con tus propósitos.

Acuario

Ritual de creatividad y autenticidad

Creá un pequeño amuleto o adorno que represente una idea o proyecto que quieras impulsar. Ubicalo en un espacio donde lo veas con frecuencia, como recordatorio de tu libertad y originalidad.

Piscis

Ritual de conexión interior

Con una luz tenue o una vela encendida, tomá unos minutos para respirar profundo y visualizar tus deseos para el próximo año. Podés acompañar el momento con una palabra o intención que represente lo que querés manifestar.