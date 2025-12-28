Receta casera para Año Nuevo: cómo hacer cubanitos rellenos con dulce de leche

Receta clave para Año Nuevo: cómo hacer cubanitos rellenos con dulce de leche

Llega Año Nuevo y, además de las sobras de Navidad, a la sobremesa del 31 de diciembre se le puede agregar un toque dulce y diferente: cubanitos rellenos de dulce de leche. Se trata de una preparación económica y fácil de hacer.

Cómo hacer cubanitos rellenos de dulce de leche para Año Nuevo: el paso a paso

La influencer de cocina Agustina Liporace (Kulinaria.recetas) compartió cómo hacer los clásicos cubanitos de dulce de leche caseros para la mesa dulce de fin de año. Se trata de una preparación fácil de hacer, con ingredientes que todos tienen en su cocina, y que solo lleva algunos pasos.

Ingredientes (para 24 cubanitos)

Las cantidades tiene que medirse con la misma taza, preferentemente una pequeña

1 taza de azúcar.

1 y 1/2 taza de harina.

1/4 taza de aceite.

1/3 taza de agua.

vainilla.

300 g de dulce de leche repostero.

Preparación paso a paso

En un bowl mezclar el azúcar, la harina, agua y el aceite, si tenés esencia de vainilla podés agregarle un chorrito. Mezclarlo bien. En una sartén precalentada hacer discos finitos con la mezcla para hacer la masa de los cubanitos. Cocinarlos vuelta y vuelta a fuego medio bajo y sacarlos cuando estén dorados. Antes de que se enfríen, enrollarlos con el mango de una cuchara de madera para darle la forma de cubanitos. Los rellenas con el dulce de leche y ¡Listo! ya tenés los cubanitos para disfrutar en Año Nuevo.

Los cubanitos de dulce de leche caseros son fáciles de hacer y económicos

Otra versión de cubanitos:cómo hacerlos de ganache de chocolate y limón

La influencer Kulinaria también explicó cómo hacerlos con otro relleno clave para el verano: ganache de chocolate blanco y limón. Es una versión fresca y que aporta un sabor distinto al gran clásico. La preparación de la masa es igual, solo cambia el relleno.

Ingredientes para el relleno de limón:

200g de chocolate blanco.

180ml de crema.

ralladura de 1 limón.

La preparación del relleno es bastante simple:

Calentar la crema y la ralladura del limón en una olla. Una vez que empieza a hervir la crema hay que volcar en el chocolate blanco y batir. Mezclar hasta que el chocolate quede bien derretido y ya podés rellenar tus cubanitos.