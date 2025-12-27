Receta fresca para el verano: barritas de yogur congeladas con frutos rojos, riquísimas y saludables.

Existe una receta de barritas de yogur congeladas con frutos rojos, ideales para preparar en verano y disfrutar de una merienda saludable, rica y refrescante. Además, no lleva horno y se prepara en minutos.

Queda como un tableta de yogur congelada con frutos rojos (frutillas, frambuesas y arándanos), a la que también le podés agregar frutos secos y semillas. Es muy sencilla de preparar y una altarnativa saludable y deliciosa.

Receta de barritas de yogur congeladas con frutos rojos

Ingredientes

Para el yogur:

700 g de yogur griego natural

1/4 cucharadita de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

Stevia líquida, unas gotitas (a gusto)

Para los toppings:

7 frutillas grandes cortadas en láminas finitas

1 taza de arándanos

1/4 taza de frambuesas

1/3 taza de nueces picadas

Un puñadito de semillas de calabaza

Almendras fileteadas

El paso a paso

Forrá una bandeja con papel manteca. En un bowl, mezclá el yogur con la canela, la vainilla y la stevia hasta que quede bien cremoso. Volcá la mezcla sobre la bandeja y esparcila con una espátula formando una capa pareja. Agregá por arriba las frutillas, los arándanos, las frambuesas, las nueces, las semillas de calabaza y las almendras. Llevá al freezer por 3 o 4 horas (o toda la noche) hasta que esté bien firme. Después lo rompés en pedazos y lo guardás en una bolsita o tupper para el freezer. ¡Listo!

¿Lo puedo hacer con otras frutas?

¡Sí! Si no tenés frutillas, frambuesas y arándanos, podés hacerlo con las frutas que quieras. Puede ser todo de frutilla, de frutilla y banana, con durazno, kiwi o con la fruta que tengas en casa.

¿Qué toppings más le puedo agregar?

Si te gustan los frutos secos, podés añadirle almendras, nueces, castañas de cajú, semillas de calabaza, maní, uvas o banana deshidratadas, semillas de girasol, entre muchas otras opciones. En dietéticas venden frutos y semillas en bolsitas que podés conseguir muy fácilmente.