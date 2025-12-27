Receta de limonada frozen: bien congelada, ideal para refrescarse en verano.

Existe una receta fresca de limonada frozen que es ideal para hacer en verano. Ahora que llegaron los días de calor y se acercan temperaturas de casi 40°C, es ideal tener recetas saludables y frescas a mano para mantenerse hidratado.

Lo que diferencia a esta limonada de las clásicas es su textura congelada. Se prepara a un punto especial para que se formen escarchas de hielo, perfectas para refrescarse en los días calurosos.

La receta fue compartida por Ro Margosa, creadora de contenido que comparte sus recetas saludables. No lleva nada de azúcar, por lo que es una alternativa muy buena para la salud, a diferencia de los jugos tradicionales que se compran en supermercado. Como segunda opción, también podés preparar una limonada frozen de frutillas

Receta 1: limonada frozen

Ingredientes

Limones (cantidad necesaria, según cuántos litros quieras preparar)

Agua

Hielo

Hojas de menta y/o jengibre

Opcional: endulzante que quieras, puede ser edulcorante, miel o lo que gustes

El paso a paso

Exprimir los limones (previamente lavados). En licuadora o procesadora, agregar uno o dos vasos grandes (o más, según cuánta cantidad quieras preparar) de agua potable con hielo. Sumar también el jugo de limón, menta y/o jengibre para darle un sabor extra. Añadí el endulzante que quieras. ¡Listo!

Receta 2: limonada frozen de frutilla

Ingredientes

Limones (cantidad necesaria, según cuántos litros quieras preparar)

Frutillas congeladas (cantidad necesaria)

Agua

Hielo

Hojas de menta y/o jengibre

Opcional: endulzante que quieras, puede ser edulcorante, miel o lo que gustes

El paso a paso