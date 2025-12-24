EN VIVO
No es la rusa: la receta de ensalada fresca, económica y rendidora para Navidad

Te compartimos la receta perfecta para preparar en Nochebuena y Navidad.

24 de diciembre, 2025 | 13.32

La Navidad está acá, por lo que, la mayoría, se encuentra inmerso en un caos de preparativos con los regalos, la comida y poner en orden la casa para recibir a la familia y amigos. Si de la comida hablamos, hay un as bajo la manga para disfrutar el 24 a la noche y en el almuerzo o cena del 25: ensalada de repollo, zanahoria y manzana. Fresca, rendidora y económica, esta receta es perfecta para quienes quieren salir de la clásica ensalada rusa.

Receta de ensalada de repollo, zanahoria y manzana para Navidad

Lo clásico es inclinarse por la ensalada rusa en Navidad, pero si este 24 y 25 querés innovar, tenemos para vos la receta perfecta. La ensalada de repollo, zanahoria y manzana no solamente es muy deliciosa, sino que es sumamente refrescante y rendidora. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos a seguir.

La ensalada de repollo, zanahoria y manzana es una buena opción para Navidad.

Ingredientes (para 8 personas)

  • 1/2 repollo blanco mediano
  • 2 zanahorias grandes
  • 1 manzana verde
  • Jugo de 1 limón
  • 3 cucharadas de aceite (puede ser de girasol u oliva)
  • Sal a gusto
  • Opcional: 1 cucharadita de azúcar o miel

Preparación

  1. Lavar bien el repollo y cortarlo en tiras bien finitas.
  2. Pelar y rallar las zanahorias con rallador grueso y colocarlas en un bol grande junto al repollo.
  3. Lavar la manzana verde, retirarle el corazón y cortarla en cubos pequeños o en juliana fina. Para evitar que se oxide, conviene agregarla al bol junto con un chorrito de jugo de limón y mezclar rápidamente.
  4. Una vez integrados todos los ingredientes, condimentar con el resto del jugo de limón, el aceite y sal a gusto. Si se busca un sabor más equilibrado, se puede sumar una pequeña cantidad de azúcar o miel, que realza el contraste entre lo ácido y lo dulce sin opacar la frescura del plato.
  5. Mezclar bien y llevar a la heladera durante al menos 20 minutos antes de servir.

Podés dejar esta ensalada lista con varias horas de anticipación y guardarla tapada en la heladera sin problema. Si buscás una opción más liviana, podés evitar los aderezos cremosos y dejar solo el limón y el aceite.

Si quisieras hacerla aún más rendidora, podés sumarle una cebolla morada que le queda muy bien. Es una buena opción para acompar alguna carne, como una bondiola de cerdo a la cerveza o un matambre arrollado, platos típicos de la Navidad.

