No es la rusa: la receta de ensalada fresca, económica y rendidora para Navidad

La Navidad está acá, por lo que, la mayoría, se encuentra inmerso en un caos de preparativos con los regalos, la comida y poner en orden la casa para recibir a la familia y amigos. Si de la comida hablamos, hay un as bajo la manga para disfrutar el 24 a la noche y en el almuerzo o cena del 25: ensalada de repollo, zanahoria y manzana. Fresca, rendidora y económica, esta receta es perfecta para quienes quieren salir de la clásica ensalada rusa.
Receta de ensalada de repollo, zanahoria y manzana para Navidad
Lo clásico es inclinarse por la ensalada rusa en Navidad, pero si este 24 y 25 querés innovar, tenemos para vos la receta perfecta. La ensalada de repollo, zanahoria y manzana no solamente es muy deliciosa, sino que es sumamente refrescante y rendidora. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos a seguir.
Ingredientes (para 8 personas)
- 1/2 repollo blanco mediano
- 2 zanahorias grandes
- 1 manzana verde
- Jugo de 1 limón
- 3 cucharadas de aceite (puede ser de girasol u oliva)
- Sal a gusto
- Opcional: 1 cucharadita de azúcar o miel
Preparación
- Lavar bien el repollo y cortarlo en tiras bien finitas.
- Pelar y rallar las zanahorias con rallador grueso y colocarlas en un bol grande junto al repollo.
- Lavar la manzana verde, retirarle el corazón y cortarla en cubos pequeños o en juliana fina. Para evitar que se oxide, conviene agregarla al bol junto con un chorrito de jugo de limón y mezclar rápidamente.
- Una vez integrados todos los ingredientes, condimentar con el resto del jugo de limón, el aceite y sal a gusto. Si se busca un sabor más equilibrado, se puede sumar una pequeña cantidad de azúcar o miel, que realza el contraste entre lo ácido y lo dulce sin opacar la frescura del plato.
- Mezclar bien y llevar a la heladera durante al menos 20 minutos antes de servir.
Podés dejar esta ensalada lista con varias horas de anticipación y guardarla tapada en la heladera sin problema. Si buscás una opción más liviana, podés evitar los aderezos cremosos y dejar solo el limón y el aceite.
Si quisieras hacerla aún más rendidora, podés sumarle una cebolla morada que le queda muy bien. Es una buena opción para acompar alguna carne, como una bondiola de cerdo a la cerveza o un matambre arrollado, platos típicos de la Navidad.