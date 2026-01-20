Los 5 videojuegos más abandonados del 2025

El año 2025 quedará en la memoria por lanzamientos destacados en la industria del videojuego, pero también por un fenómeno curioso: algunos títulos recibieron una enorme atención en su salida, pero muchos jugadores los dejaron a mitad de camino o no los completaron, según datos de plataformas que miden el tiempo jugado y el abandono en títulos populares como HowLongToBeat y otras estadísticas compartidas por Vandal. Esto puede deberse a razones como estructuras repetitivas, falta de atractivo continuo o simplemente porque el juego no cumplió las expectativas generadas.

1. Hollow Knight: Silksong

Una de las secuelas más esperadas de los últimos tiempos, Hollow Knight: Silksong llegó con enorme expectativa, pero muchos jugadores lo dejaron rápidamente tras probarlo. A pesar de tener una recepción inicial fuerte y millones de descargas en su mes de lanzamiento, la curva de dificultad, algunos problemas con traducciones y la vasta extensión del mapeado hicieron que más de uno abandonara la aventura antes de terminarla.

2. Clair Obscur: Expedition 33

Aunque Expedition 33 fue aclamado por crítica y público —incluso compitiendo en eventos importantes—, los datos de abandono muestran que muchos jugadores no completaron sus líneas principales. Su ritmo pausado y profundo enfoque narrativo hicieron que el avance se sintiera pesado para quienes esperaban acción más constante, lo que contribuyó a un alto porcentaje de partidas sin finalizar.

3. Captain Blood

Este título de acción-aventura que presentó combates y exploración, vio que un número considerable de usuarios lo dejaron sin terminar, según informes de seguimiento comunitario. A pesar de la temática atractiva, la repetitividad de las misiones y la falta de evolución significativa en la jugabilidad disminuyeron el interés de buena parte de la audiencia.

4. Lost Records: Bloom & Rage

Aunque Lost Records: Bloom & Rage obtuvo críticas mixtas y tenía una historia interesante, muchos jugadores abandonaron el juego tras las primeras horas debido a su ritmo narrativo desigual y episodios que no captaron tanto como se esperaba. El resultado fue que varias partidas no llegaron al final de la trama principal.

5. Heartbound

Aunque no es un lanzamiento tan masivo como los anteriores, Heartbound pasó por varias polémicas y una comunidad dividida en torno a su desarrollo. Esto provocó que, tras probarlo en early access o lanzamientos breves, muchos jugadores lo dejaran antes de terminarlo, lo que contribuyó a su reputación como título con alto índice de abandono en 2025.

¿Por qué se abandonan los juegos?

Los datos de plataformas como HowLongToBeat permiten ver no solo cuánto tiempo se tarda en completar un título, sino también cuántos jugadores lo iniciaron versus cuántos lo terminaron, presentando un indicador de abandono. Entre las razones comunes para dejar un juego antes de acabarlo están la dificultad, la falta de incentivos continuos, una historia que no engancha o simplemente que el jugador decide probar otro título más atractivo.