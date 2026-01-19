"Me duele el alma": Brahim Díaz se disculpa por penal fallado para Marruecos en final de Copa África

El marroquí Brahim Diaz tras fallar un penalti para Marruevos ante Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones

El ‍marroquí Brahim Díaz se disculpó por el penal fallado que costó a su país ‍el título de la ⁠Copa África el domingo, afirmando que le "duele el alma" y asumiendo la responsabilidad de la derrota 1-0 ante Senegal en el partido decisivo disputado en Rabat.

Marruecos dispuso de un penal en el minuto 98, después de que el defensa El Hadji Malick Diouf tirara al suelo a Díaz.

Esto ‌sucedió cinco minutos después de que se ⁠anulara un gol en ⁠el otro extremo del campo, y la decisión, tomada tras una revisión del VAR, provocó que algunos ‍jugadores senegaleses abandonaran el terreno de juego en señal de protesta, animados ⁠por su seleccionador, Pape Bouna ‌Thiaw.

Pasaron más de 14 minutos hasta que se restableció la calma y se reanudó el juego, para que Díaz intentara inexplicablemente picar débilmente el penal que el guardameta Edouard Mendy ‌atajó ‌sin problemas.

Fue una de las últimas acciones antes de que el partido se fuera a la prórroga y Senegal triunfara gracias al soberbio gol de la victoria ​de Pape Gueye.

"Me duele el alma. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón", declaró Díaz vía X.

“Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que ‍creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", relató.

Díaz, de 26 años, juega en el Real Madrid tras haber nacido en Málaga y también fue internacional con España antes de cambiar ​su lealtad a Marruecos en 2024.

Fue el máximo goleador de la Copa África, tras marcar un gol en ​cada uno de los cinco primeros partidos de Marruecos en el torneo.

La espera de 50 ⁠años de Marruecos por el título continental continuará al menos hasta el torneo de 2027.

Con información de Reuters