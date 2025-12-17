Ensalada rusa: receta tradicional para Navidad y Año nuevo

La ensalada rusa es el acompañamiento estrella en la mesa de Navidad y Año Nuevo, si bien suele prepararse en todos los hogar hay una receta clave para que quede verdaderamente deliciosa. Descubrí la mejor receta tradicional para hacer este plato infaltable para estas fiestas.

La receta para hacer la mejor ensalada rusa: cómo se hace paso a paso

Uno de los platos que no pueden faltar en la mesa durante las fiestas es la ensalada rusa, ya sea para acompañar el asado, las milanesas o como una entrada, es una preparación fresca y riquísima que ya es tradición en Argentina. Sin embargo, hay una forma clave para prepararla.

Ingredientes

4 papas (cantidad pensada para 6 comensales)

2 zanahorias.

2 dientes de ajos.

150 gramos de arvejas (pueden ser de lata o frescas).

100 gramos de jamón cocido, panceta o lomo ahumado.

4 huevos.

150 gramos de mayonesa (si te animas hacerla casera es un plus que le da un toque diferente)

100 gramos de crema de leche.

Un puñado de perejil.

50 gramos de aceitunas.

Un cuartito de morrón.

Jugo de limón.

Sal y pimienta negra.

La ensalada rusa es el gran plato infaltable de la mesa de Navidad y Año Nuevo

La preparación paso a paso