Ensalada rusa: receta tradicional para Navidad y Año nuevo

La ensalada rusa es el acompañamiento estrella en la mesa de Navidad y Año Nuevo, si bien suele prepararse en todos los hogar hay una receta clave para que quede verdaderamente deliciosa. Descubrí la mejor receta tradicional para hacer este plato infaltable para estas fiestas.
La receta para hacer la mejor ensalada rusa: cómo se hace paso a paso
Uno de los platos que no pueden faltar en la mesa durante las fiestas es la ensalada rusa, ya sea para acompañar el asado, las milanesas o como una entrada, es una preparación fresca y riquísima que ya es tradición en Argentina. Sin embargo, hay una forma clave para prepararla.
Ingredientes
-
4 papas (cantidad pensada para 6 comensales)
-
2 zanahorias.
-
2 dientes de ajos.
-
150 gramos de arvejas (pueden ser de lata o frescas).
-
100 gramos de jamón cocido, panceta o lomo ahumado.
-
4 huevos.
-
150 gramos de mayonesa (si te animas hacerla casera es un plus que le da un toque diferente)
-
100 gramos de crema de leche.
-
Un puñado de perejil.
-
50 gramos de aceitunas.
-
Un cuartito de morrón.
-
Jugo de limón.
-
Sal y pimienta negra.
La ensalada rusa es el gran plato infaltable de la mesa de Navidad y Año Nuevo
La preparación paso a paso
- Comenzar poniendo a hervir agua y mientras tanto pelar las papas y las zanahorias, costarlas en cubos y llevarlas a hervir en una olla con una pizca de sal, dos granitos de pimienta y los dos dientes de ajos picados en chiquitos.
- Luego, poner a hervir los huevos y reservar para que estén fríos para el momento de mezclar con la preparación completa.
- Por otro lado, cortar el fiambre que hayas elegido (jamón cocido, panceta o lomo) en tiritas y dorar vuelta y vuelta en una plancha o sartén para que queden crocantes. No hace falta que le pongas aceite o materia grasa.
- Cuando ya estén los vegetales tiernos colar y dejar enfriar.
- Pasado el tiempo, sumar a los vegetales las arvejas, el huevo cortado en cuadraditos, el perejil. Además, salpimentar y rociar con un poco de jugo de limón para que no se oxide la papa.
- Sumar la crema, la mayonesa, el fiambre crujiente y las aceitunas cortadas en láminas para darle un toque salado. Revolver con cuidado para que no se desarmen los vegetales y dejar enfriar en la heladera.
- Listo, ya tenés tu ensalada rusa para disfrutar. Podés sumarle decoración con morrón o perejil antes de servirla y darle un toque más navideño.