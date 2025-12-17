Esponja.

Las esponjas de cocina son uno de los elementos que más fácilmente acumulan suciedad, ya que entran en contacto constante con restos de comida, grasa y humedad, ambiente que favorece la proliferación de bacterias y microorganismos si no se higienizan con frecuencia. Por este motivo, la experta Carlina Moura dio sus consejos para que no haya mugre en tus platos.

Muchas veces, aunque a simple vista parezcan limpias, las esponjas pueden albergar gérmenes que luego se transfieren a platos, utensilios y superficies, afectando la higiene general de la cocina. Por eso, mantener las esponjas limpias y en buen estado es fundamental para evitar contaminaciones y malos olores.

Se recomienda enjuagarlas bien después de cada uso, escurrirlas correctamente y desinfectarlas regularmente, ya sea con agua caliente, vinagre o productos específicos. "Lo que no sabes es que es el objeto más sucio de toda la casa y con eso estás limpiando tus platos", sostuvo la experta en diálogo con El Mueble y sugirió cambiar las esponjas una vez por semana o usar unas que sean de lufa natural.

Al mismo tiempo, Moura señaló que las sartenes con recubrimiento de teflón presentan riesgos para la salud, especialmente cuando su superficie está dañada. La presencia de rayones o desgastes incrementa el peligro, ya que esas pequeñas fisuras pueden desprender partículas de politetrafluoroetileno (PTFE) que terminan incorporándose a los alimentos y podrían provocar efectos nocivos a largo plazo.

Consejos para mantener la cocina limpia

Limpiar mientras cocinás: Lavar utensilios y superficies a medida que los usás evita que la suciedad se acumule y hace que el orden final sea mucho más rápido.

Mantener la mesada despejada: Dejar solo lo que se está usando ayuda a trabajar mejor y reduce la sensación de desorden en la cocina.

Guardar cada cosa en su lugar: Devolver utensilios, frascos y electrodomésticos a su sitio después de usarlos facilita el orden diario y ahorra tiempo.

Limpiar derrames de inmediato: Secar salpicaduras de aceite, agua o comida apenas ocurren evita manchas difíciles y acumulación de grasa.

