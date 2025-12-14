Mantener la mesa de luz ordenada es muy fácil.

Mantener la casa ordenada es clave para la paz mental, ya que el entorno en el que vivimos influye directamente en nuestro estado de ánimo y nivel de estrés. Dentro del cuarto, la mesa de luz cumple un rol central porque es uno de los primeros y últimos lugares que vemos cada día.

Tenerla ordenada evita la acumulación de objetos innecesarios que pueden generar desorden visual y distracción antes de dormir. Lo ideal es que contenga solo lo esencial, como una lámpara, un libro, el celular o un vaso de agua, creando un espacio funcional y armonioso que invite al descanso y no al caos.

Ordenar la mesa de luz es más fácil de lo que parece si se siguen algunos trucos simples. Usar organizadores pequeños o cajones ayuda a guardar cargadores, anteojos o cremas sin que queden a la vista. Revisar periódicamente los objetos y eliminar lo que no se usa evita que se acumule desorden, y mantener una rutina de orden diario lleva solo unos minutos. Estos pequeños hábitos hacen una gran diferencia, contribuyendo a un ambiente más relajado y a una mejor calidad de sueño.

Trucos para mantener la mesa de luz siempre ordenada

Dejar solo lo esencial: Mantener en la mesa de luz únicamente los objetos que usás a diario, como una lámpara, el celular y un libro, evita la acumulación innecesaria.

Usar botellas con tapa en lugar de vasos: Reemplazar los vasos abiertos por botellas herméticas previene derrames y reduce el desorden visual.

Aprovechar los cajones: Guardar cargadores, cremas, anteojos o medicamentos dentro del cajón evita que queden a la vista y libera la superficie.

Usar organizadores pequeños: Colocar una bandeja o caja chica ayuda a agrupar objetos como llaves, reloj o auriculares, manteniéndolos siempre en el mismo lugar.

