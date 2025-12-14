EN VIVO
Consejos de limpieza

Cómo mantener la mesa de luz ordenada: todos los trucos

El orden de la mesa de luz es fundamental para tener un buen descanso. Existen ciertos trucos para que este artefacto siempre luzca impecable.

14 de diciembre, 2025 | 14.18

Mantener la casa ordenada es clave para la paz mental, ya que el entorno en el que vivimos influye directamente en nuestro estado de ánimo y nivel de estrés. Dentro del cuarto, la mesa de luz cumple un rol central porque es uno de los primeros y últimos lugares que vemos cada día.

Tenerla ordenada evita la acumulación de objetos innecesarios que pueden generar desorden visual y distracción antes de dormir. Lo ideal es que contenga solo lo esencial, como una lámpara, un libro, el celular o un vaso de agua, creando un espacio funcional y armonioso que invite al descanso y no al caos.

Ordenar la mesa de luz es más fácil de lo que parece si se siguen algunos trucos simples. Usar organizadores pequeños o cajones ayuda a guardar cargadores, anteojos o cremas sin que queden a la vista. Revisar periódicamente los objetos y eliminar lo que no se usa evita que se acumule desorden, y mantener una rutina de orden diario lleva solo unos minutos. Estos pequeños hábitos hacen una gran diferencia, contribuyendo a un ambiente más relajado y a una mejor calidad de sueño.

MÁS INFO

Trucos para mantener la mesa de luz siempre ordenada

  • Dejar solo lo esencial: Mantener en la mesa de luz únicamente los objetos que usás a diario, como una lámpara, el celular y un libro, evita la acumulación innecesaria.

  • Usar botellas con tapa en lugar de vasos: Reemplazar los vasos abiertos por botellas herméticas previene derrames y reduce el desorden visual.

  • Aprovechar los cajones: Guardar cargadores, cremas, anteojos o medicamentos dentro del cajón evita que queden a la vista y libera la superficie.

  • Usar organizadores pequeños: Colocar una bandeja o caja chica ayuda a agrupar objetos como llaves, reloj o auriculares, manteniéndolos siempre en el mismo lugar.

Cuarto desordenado.

  • Hacer una limpieza diaria rápida: Dedicar uno o dos minutos cada noche para ordenar y retirar lo que no corresponde ayuda a mantener el orden sin esfuerzo.

  • Evitar acumular papeles: Tickets, notas o folletos se juntan fácilmente. Revisarlos y descartarlos con frecuencia mantiene la mesa despejada.

  • Limpiar la superficie seguido: Pasar un paño seco o apenas húmedo evita que el polvo se acumule y refuerza la sensación de orden y calma.

  • Revisar una vez por semana: Controlar lo que hay en la mesa de luz permite detectar objetos que ya no usás y sacarlos antes de que se transforme en un punto de desorden.

