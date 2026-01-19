Emoción y lágrimas en el folklore por Los Manseros Santiagueños en el Festival de Jesús María: “Ojalá”

Los Manseros Santiagueños volvieron a brillar y emocionar a todos en el Festival de Jesús María.

Los Manseros Santiagueños volvieron a demostrar una vez más por qué su impronta es una pieza fundamental e irremplazable del cancionero de la música popular argentina. Bajo el liderazgo de Onofre Paz, el conjunto que lleva más de seis décadas de carrera transformó el campo de jineteada del Festival de Jesús María en un pedazo de monte santiagueño, reafirmando un vínculo con el público que traspasa todas las generaciones.

Luego de la presentación y las primeras canciones, Alito Toledo, uno de los integrantes del grupo manifestó: “Estamos muy emocionados… Todos, todo el equipo de Los Manseros”. “Venir a este festival es algo especial, lo sentimos como nuestro, estos 60 años hacen ruido para muchos argentinos, para todos aquellos que hacemos cultura. Es un ejemplo, 60 años de mantener un festival como Jesús María es un orgullo de los argentinos. Donde se escucha el folklore, nuestra música”, agregó.

“Ya que hablamos de 60 años, Los Manseros están cumpliendo 67 años de trayectoria con su fundador”, agregó Toledo, señalando a Onofre Paz, quien se quebró en llanto luego unas palabras: “Tenía 16 años cuando empecé con Los Manseros, ahora tengo 83. La verdad que tengo una emoción”. Ante esa situación, Alito retomó la palabra y le habló al público: “Todo esto se debe a ustedes, son los que apoyaron en 67 años a Los Manseros en sus distintas generaciones, desde el abuelo, al padre y ahora los chicos que vienen a un festival a cantar nuestras canciones”.

A la hora del repertorio, Los Manseros entonaron varios himnos, incluyendo la canción patria con la que iniciaron el concierto. Luego, clásicos añejos como Canto al monte quemado, Puente carretero, Añoranzas o el cierre con Entra a mi hogar. “Casi todas las canciones, siempre hubo temas que fueron un éxito y todas de Onofre Paz”, destacó Toledo y rememoró un logro del año pasado: “Hemos recibido muchas distinciones en todo el país, por nuestra trayectoria, estar siempre juntos, cantar y seguir con el mensaje de nuestra provincia, que es Santiago del Estero”.

La frase de Onofre Paz: "Ojalá volvamos"

“Hace muy poquito recibimos el Premio Konex de Platino. A nosotros nos pone feliz y nos dan ganas de seguir por muchos años más”, completó Alito y Onofre se expresó en la misma línea sobre el final, tras un brindis con sus compañeros y mirando al público del Festival Jesús María: “Ojalá que el año que viene volvamos a estar aquí, todos ustedes y nosotros”.

La edición 60 del Festival de Jesús María tuvo a Los Manseros Santiagueños como uno de los broches de oro para los amantes de la música popular.

Cabe mencionar que la versión de Eterno amor, con Onofre y su hija Flor en la voz y el recuerdo vivo de Martín, exreferente Mansero fallecido en 2023, fue una de las más coreadas por el público, que volvió a mostrar una conexión única con este legado de casi siete décadas.

Los organizadores del Festival Jesús María publicaron el momento emotivo en las redes sociales y expresaron: “Un viaje lleno de emociones, nostalgia, alegría, lágrimas y un recuerdo que queda desde siempre, para siempre. Los Manseros en Los 60 del Festi”. Como era de esperarse, las reacciones llovieron en Instagram con mensajes de cariño, afecto y admiración por los íconos de la cultura popular.