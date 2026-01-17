Lali Espósito chicaneó a Milei después de su show en Jesús María: "Populares"

Lali Espósito habló tras la presencia de Javier Milei en Jesús María 2026.

Lali Espósito reaccionó en redes sociales luego de la visita del presidente Javier Milei al Festival de Jesús María, un hecho que generó fuerte repercusión pública. La artista, que había sido cuestionada previamente por el mandatario por participar en festivales populares, utilizó la ironía para señalar la contradicción entre aquellos discursos críticos y la presencia de Milei en uno de los eventos culturales más tradicionales del país.

Con sus pocas palabras, Lali dejó entrever que el problema nunca fue su participación en festivales populares, sino que ella había expresado públicamente su desacuerdo con las ideas políticas de Milei. "Que sorpresa. Que alegría. Larga vida a los festivales populares!", sostuvo la artista, ante un video del Presidente cantando con El Chaqueño Palavecino.

"Qué peligroso, qué triste" fue la frase que expuso Espósito cuando Milei ganó las PASO y eso derivó en una catarata de ataques y mensajes de odio hacia la cantante, impulsados desde los discursos del propio Presidente, quien la apodó Lali "Depósito" por cantar en festivales. A pesar de eso, en la edición del viernes 16 de enero de Jesús María, el libertario interpretó el clásico Amor Salvaje junto a Palavecino y no pareció haberle molestado que el folklorista cobrara por su show.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento

Lali Espósito y Pedro Rosemblat integran hoy una de las relaciones más comentadas del escenario público argentino. Aunque la artista suele concentrar la mayor atención mediática por su consolidada trayectoria como figura clave del pop nacional y referente indiscutida entre las voces femeninas del país, Rosemblat también ha construido su propio reconocimiento como uno de los principales referentes del canal Gelatina.

El mensaje de Lali Espósito.

Más allá de sus recorridos personales, la pareja logró que su historia en común cobre protagonismo propio. Desde hace tiempo se muestran unidos, cómplices y atravesando un presente marcado por el cariño mutuo. En ese marco, este miércoles 14 de enero decidieron compartir con el público una novedad importante en su relación, dando a conocer un paso significativo que redefine el vínculo y le suma una nueva etiqueta a su historia de amor.