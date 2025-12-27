Smoothie de frutilla y banana: la receta que te saca el calor por las tardes.

Con el calor cada vez más extremo a medida que avanza el verano 2026, elegir qué comer tiende a volverse más difícil. La merienda es todo un desafío para muchos que quieren disfrutar de una colación refrescante y saludable. Es en este punto que entra en juego un smoothie o licuado con frutillas y banana, ideal para decirle chau al calor.

Receta de smoothie de frutilla y banana

Una de las opciones más deliciosas para una merienda de verano son los smoothies, y más si es de frutilla y banana, una combinación que todos alguna vez probamos y nos encantó. A continuación te compartimos la receta que se va a volver tu aliada por las calurosas tardes de verano 2026.

El smoothie de frutilla y banana es un aliado de las tardes de verano.

Ingredientes

1 banana madura

1 taza de frutillas frescas o congeladas

1 vaso de leche (puede ser entera, descremada o vegetal)

1 cucharadita de miel, azúcar o edulcorante (opcional)

Hielo a gusto

Preparación

Pelar la banana y cortarla en rodajas. Lavar bien las frutillas y retirarles el cabito. Colocar la banana, las frutillas y la leche en la licuadora. Agregar el endulzante elegido si se desea y algunos cubos de hielo. Licuar durante 30 a 60 segundos, hasta obtener una textura homogénea y cremosa. Servir de inmediato, bien frío.

Para lograr un smoothie de frutilla y banana más cremoso, una buena opción es utilizar la fruta previamente congelada, especialmente la banana en rodajas. Esto permite reducir o eliminar el hielo y conservar mejor el sabor. Además, licuar primero los ingredientes líquidos y luego incorporar la fruta ayuda a obtener una textura más pareja y evita grumos. Consumirlo apenas preparado es clave para aprovechar mejor sus nutrientes y su frescura.

Otro consejo clave es ajustar la cantidad de líquido, ya que con menos leche se obtiene un smoothie más espeso, mientras que al agregar un poco más se transforma en una bebida más liviana y fácil de tomar. En todos los casos, se recomienda evitar el exceso de azúcar, ya que la banana madura aporta dulzor natural suficiente.

Por último, si querés volver tu smoothie aún más saludable, podés reemplazar la leche tradicional por bebidas vegetales como la de almendras, coco o avena, ideales para quienes buscan una opción sin lactosa. También se puede sumar una cucharada de yogur natural o yogur griego para aumentar el aporte de proteínas y lograr una consistencia más untuosa.