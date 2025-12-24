Verano 2026: las ciudades argentinas más buscadas para vacacionar

Se supo qué ciudades argentinas son las más buscadas para veranear en 2026.

Con la llegada de las vacaciones de verano aumenta el interés por alquilar propiedades en los principales puntos turísticos del país. En ese sentido, de acuerdo con un reciente informe, Mar del Plata encabeza el ranking de las ciudades más buscadas para pasar estos meses de calor y descanso.

Dentro del listado de opciones más consultadas en la plataforma de Mercado Libre Muebles también sobresalen destinos como Pinamar y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, el relevamiento indica que las consultas por alquileres temporarios de casas y departamentos registraron un incremento cercano al 50% durante los meses de octubre y noviembre, en comparación con el promedio del resto de 2025.

Lo que sigue del ranking de ciudades más buscadas para vacaciones este Verano 2026 en Mercado Libre Inmuebles está compuesto por Villa Gesell, Tigre, San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas.

Ante el aumento de los riesgos y la mayor exposición a estafas durante la temporada alta, especialmente en la búsqueda de alquileres temporarios, desde la mencionada entidad recomendaron extremar las precauciones para garantizar una experiencia segura y confiable. La alta demanda de propiedades vacacionales suele ser aprovechada por estafadores, por lo que es clave conocer ciertos recaudos básicos antes de concretar una reserva.

Mar del Plata.

Recaudos que se deben tomar a la hora de alquilar una propiedad para no ser estafado

Elegir plataformas oficiales y reconocidas, que verifiquen la identidad de quienes publican.

Evitar ofertas sospechosamente económicas en redes sociales, donde no hay garantías ni respaldo.

Pinamar.