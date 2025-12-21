Miramar: cuánto sale vacacionar en esta ciudad de la Costa Atlántica.

A solo días del inicio del verano, Miramar se posiciona como líder en precio y calidad frente a otras opciones de playa, consolidándose como una de las mejores alternativas de la Costa Atlántica argentina. Con tarifas accesibles, servicios de calidad, playas cuidadas y una amplia propuesta para disfrutar en familia, la ciudad ofrece valores competitivos en alojamiento, gastronomía y actividades, y refuerza así su perfil como destino low-cost, sustentable y seguro.

Uno de los grandes diferenciales de Miramar es su liderazgo en turismo responsable: cuenta con seis playas certificadas con Bandera Azul, lo que la convierte en la ciudad con más distinciones de este tipo en Argentina, concentrando cerca del 60% de las Banderas Azules del país. Se trata de playas amplias, limpias, tranquilas y con servicios, ideales para el descanso familiar. Además, durante el verano vuelve el Parador ReCreo de la Provincia de Buenos Aires, con actividades culturales, deportivas y recreativas gratuitas en la playa, mientras que el municipio refuerza la agenda de eventos con talleres, ferias, espectáculos y propuestas al aire libre.

En materia de costos, Miramar se encuentra entre las ciudades costeras más accesibles. Según relevamientos oficiales para el verano 2026, el alojamiento hotelero en base doble puede encontrarse desde aproximadamente $75.000 por día en hoteles estándar, con valores que varían según categoría, ubicación y servicios. En cuanto a la gastronomía, un menú ejecutivo en restaurantes de la ciudad se consigue desde $15.000 por persona, lo que permite planificar estadías sin sobresaltos en el presupuesto diario.

A estas tarifas se suma una amplia oferta de propuestas para todos los gustos: playas serenas, el Paseo Costero y el muelle de pescadores, ideales para caminatas al atardecer; el Vivero Municipal y el Bosque Energético, un predio de más de 500 hectáreas con senderos, áreas de picnic y experiencias guiadas; el Paseo del Durazno y el Parque de los Patricios, que combinan naturaleza y espacios saludables; y el Parque de la Bienal, sede de la Bienal Internacional de Arte que llevó a Miramar a ser declarada Capital Provincial de Arte a Cielo Abierto. Por la noche, el centro y la peatonal ofrecen ferias, cafés, heladerías y una vida nocturna pensada para toda la familia.

La ciudad también se afianza como destino gastronómico, con opciones que van desde cocina de autor hasta propuestas frente al mar, pensada para quienes buscan comer rico, con buen servicio y en un clima relajado. También hay opciones que van desde cocina de autor y platos gourmet, como los de Nanni Cocinero y Fortunato Restaurant, hasta propuestas destacadas a nivel internacional como Socarrat, cuyo arroz y paella valenciana -reconocida entre las mejores del mundo en España- posicionan al destino en el mapa gastronómico global. También sobresalen espacios integrados a la naturaleza, como Estilo Agreste en el Bosque del Vivero; clásicos frente al mar como San Ignacio de la Costa; y propuestas urbanas con identidad propia como Mima Pizzería, Café Merci, Sal Gorda y Casa Ruda, que combinan café de especialidad, cocina contemporánea, coctelería y ambientes cuidados.

Lo que no hay que perderse: los mayores atractivos de Miramar

Otro de los grandes atractivos de Miramar es su bosque y el Vivero Municipal, que se consolidan como protagonistas del verano con propuestas para todas las edades. Allí se pueden recorrer circuitos autoguiados entre eucaliptos y pinos, con senderos, áreas de juegos, parrillas, restaurantes y amplios espacios de sombra, ideales para combinar naturaleza y playa. En este entorno también funciona el Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo, uno de los más destacados de la región por su patrimonio paleontológico y sus propuestas educativas, que invitan a conocer la historia natural de la costa bonaerense.

Dentro del vivero se suma el Bosque Energético, con experiencias guiadas y recorridos místicos de entre 45 minutos y una hora, que proponen una conexión diferente con el entorno. A esto se agrega el crecimiento del surf en la ciudad, con varias escuelas en actividad como La Surfería, que ofrecen clases y experiencias para quienes quieran iniciarse o perfeccionarse en este deporte.

Con una oferta equilibrada entre precios accesibles, servicios de calidad, naturaleza, cultura y tranquilidad, Miramar reafirma su lugar como uno de los destinos más económicos y completos del país para disfrutar del verano 2025/26 en familia y sin sobresaltos.

Todo en un mismo lugar

Dentro de este escenario, el Hotel Turingia presenta una propuesta especialmente pensada para familias que buscan previsibilidad en los gastos. Para enero, ofrece una promoción de 7 noches para una familia tipo de cuatro personas, con desayuno incluido y balneario con pileta y carpa, por $1.400.000. Además, cuenta con una opción con media pensión, que incluye cenas en el Restaurante San Ignacio -ubicado junto al balneario- por $1.850.000, con la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés, permitiendo resolver alojamiento, playa y comidas principales en un solo paquete.