La altura de Ben Affleck: cuánto mide el actor de Hollywood

Ben Affleck: actor, director, guionista y productor de cine.

Ben Affleck es uno de los nombres más conocidos de Hollywood desde finales de los años 90. Actor, guionista, director y productor, nacido en 1972, saltó a la fama junto a su amigo Matt Damon con Good Will Hunting (1997), película por la que ambos ganaron el premio Oscar al Mejor Guion Original. A lo largo de casi tres décadas, Affleck ha protagonizado desde grandes éxitos comerciales como Batman, Armageddon, hasta dramas más introspectivos como Gone Girl, y ha dirigido títulos como Argo, ganadora del Oscar a Mejor Película. Además de actuar, su carrera dio un giro importante cuando cofundó la productora Artists Equity con Damon y el inversor Gerry Cardinale, con el objetivo de cambiar la dinámica económica tradicional de Hollywood y favorecer una mayor participación de beneficios para los equipos creativos.

Ben Affleck en sesión de fotos para "The New York Times".

¿Qué se busca en internet sobre Ben Affleck?

Más allá de su filmografía, sus relaciones amorosas o su afición por las zapatillas, hay un detalle recurrente que capta la atención del público y de los buscadores de internet: ¿cuánto mide Ben Affleck? Según múltiples informes de datos personales, la estrella de Hollywood mide aproximadamente 1.93 metros (6 pies 4 pulgadas), una estatura por encima del promedio masculino y que suele mencionarse en comparativas con otros actores de su generación como Matt Damon o Leonardo DiCaprio. Su altura no solo es un factor de curiosidad para los fans, sino que también es un tema que influye en cómo se percibe la presencia de un actor masculino como él, en pantalla y en alfombras rojas.

Aunque la estatura de una celebridad pueda parecer un detalle menor, no es algo que pasa desapercibido en la sociedad, pues la repetida búsqueda de estos datos en internet revela cómo los fans no solo consumen sus trabajos, sino también detalles personales que construyen la figura de un actor en el cine. Un factor que parece ser relevante para la construcción de fama y la curiosidad comparativa.

Los proyectos cinematográficos de Ben Affleck

En cuanto a sus proyectos, Affleck protagonizó The Accountant 2 en 2025, la secuela del thriller de acción donde vuelve como Christian Wolff, que se presentó en el SXSW Film Festival y se estrenó en cines y plataformas. Además, en 2026 estrenó El Botín, un intenso thriller policial para Netflix, donde también figura como productor a través de Artists Equity.

Además, Affleck dirigirá y actuará en Animals, otra producción de Artists Equity para Netflix, que promete un enfoque narrativo sólido dentro del género de suspenso criminal.