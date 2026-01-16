Ben Affleck y Matt Damon se burlaron del audio de Luciano Castro

El video de Ben Affleck y Matt Damon imitando el audio de Luciano Castro.

Ben Affleck y Matt Damon se burlaron del polémico audio de Luciano Castro que desató una crisis de pareja con Griselda Siciliani. La reacción de los actores cuando les pidieron imitar las palabras del galán argentino que se convirtió nuevamente en meme.

Desde que trascendió el audio de Luciano Castro hablando como si hubiera nacido en España para intentar conquistar a una joven actriz durante su paso por Madrid, las redes sociales se llenaron de memes y burlas que al actor lo hicieron sentir muy avergonzado. Y en los últimos días el audio llegó a Hollywood, ya que durante una entrevista del canal C5N la conductora Barbie Simmons les pidió a Ben Affleck y Matt Damon que hablen español e imiten el audio.

"Oye Sara, buen día guapa. No quiero ser un gilipollas ni... atosigais, ni molestarte", se los escucha decir a los actores, en clara referencia al mensaje que Luciano Castro le envió a Sarah Borrell. Los actores hablan español porque la mujer de Matt Damon es argentina y Ben Affleck pasó muchos años junto a Jennifer Lopez.

Cómo es El Botín, la nueva película con Matt Damon y Ben Affleck en Netflix

"Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar", remarca la sinopsis de El Botín, película dirigida por Joe Carnahan con la dupla de amigos como protagonistas.