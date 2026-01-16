Luciano Castro, más complicado: revelan el listado de mujeres con las que habría sido infiel a Griselda Siciliani

Luciano Castro intentó con varias mujeres.

Luciano Castro vuelve a quedar envuelto en una fuerte polémica que complica aún más su presente sentimental. En medio de los rumores de crisis con Griselda Siciliani, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles que apuntan a presuntos intentos de infidelidad durante un viaje del actor a Madrid, España. Esta vez, incluso, se habló de un supuesto listado de mujeres a las que habría intentado seducir.

La información fue revelada por el periodista español Roberto Antolín, quien dialogó en vivo con Juan Etchegoyen y aseguró que el comportamiento de Castro en la capital española no habría sido un hecho aislado. Según su relato, uno de los escenarios clave fue un reconocido local gastronómico del barrio de Salamanca, donde el actor habría conocido a una joven llamada Sara, con quien fue vinculado en los últimos días.

Las mujeres que Luciano Castro habría intentado conquistar

“Hoy te voy a contar dónde conoció a Sara y dónde trabaja esta chica que se la vinculó a Luciano Castro. Brunch & Cake es el lugar, queda en la calle Don Ramón de la Cruz 58, pero el problema es que hay más mujeres en esta historia”, explicó Antolín, dejando entrever que el episodio no se limitaría a un solo encuentro.

El periodista fue más allá y sostuvo que el actor habría aprovechado el anonimato que le daba estar fuera de la Argentina. “Hay más mujeres en Madrid que fueron seducidas por el actor. Luciano pensó que acá podía hacer de las suyas porque nadie lo conocía”, afirmó, y agregó que incluso intentó avanzar con distintas mujeres en más de un lugar cercano a ese local.

Así Luciano Castro buscaba mujeres

Según Antolín, el modus operandi se repitió en distintos espacios del barrio. “Él quería hacer todo de manera exprés. Hay un listado de mujeres que intentó abordar Luciano y fue en el mismo lugar que te acabo de mencionar. También lo intentó en un supermercado que queda cerquita de ese sitio”, detalló, asegurando que la mayoría de esos intentos no prosperaron.

En ese contexto, el comunicador español diferenció el caso de Sara del resto. “Las intentó seducir pero no cayeron en sus redes. Con Sara, que es camarera, sí resultó. Ella le servía el aguacate y la tostada y con ella fue fácil, con las demás no la tuvo fácil”, lanzó sin rodeos, aportando más leña al fuego.

La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani está en crisis.

Para cerrar, Antolín fue contundente al hablar de la magnitud del asunto: “Yo tengo un listado de más de ocho mujeres que Luciano intentó seducir. Tuvo suerte de que ninguna fuera argentina. Él pensó que el supermercado y ese lugar de comida eran los sitios ideales para seducir chicas”.

Mientras tanto, ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani hicieron declaraciones públicas sobre estas nuevas versiones. Sin embargo, las revelaciones no hacen más que sumar tensión a una relación que, según distintos trascendidos, atraviesa uno de sus momentos más delicados.