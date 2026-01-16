El dato desconocido sobre el divorcio de Luciano Castro y Sabrina Rojas

Sabrina Rojas reveló un dato desconocido sobre el divorcio conLuciano Castro.

Una charla sobre casamientos terminó revelando una intimidad inesperada. Sabrina Rojas contó un detalle poco conocido sobre su divorcio de Luciano Castro y dejó atónitos a sus compañeros de streaming al explicar que la firma llegó varios años después de la ruptura. El comentario surgió al aire de Ángel Responde, el ciclo de Bondi Live que conduce Ángel de Brito. El disparador fue el anuncio del próximo casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, tema que llevó a los panelistas a reflexionar sobre el matrimonio, la convivencia y las separaciones.

En ese contexto, Rojas hizo una aclaración que llamó la atención de inmediato: “El mayor cambio es convivir o no, más que firmar el papel. Divorciarse es caro también. Yo me casé una vez y no me volvería a casar. Yo me divorcié hace un par de meses”. La frase generó sorpresa en el estudio y De Brito no tardó en reaccionar: “¿Recién ahora?”.

Rojas incluso compartió una anécdota que grafica el vínculo cordial que mantuvo con Castro tras la separación. “Él me decía: ‘Tengo que vender la camioneta. ¿Pasás y firmás?’. Sí, paso, firmo. Yo también soy muy copada”, contó entre risas, dejando en claro que la distancia afectiva no impidió un trato práctico y sin conflictos.

Sabrina Rojas explicó por qué tardó años en divorciarse de Luciano Castro

Lejos de esquivar la pregunta, la actriz ordenó la línea de tiempo. “Me separé hace cinco años”, explicó. Ante la insistencia del conductor sobre los motivos de la demora, llegó la respuesta que terminó de descolocar a todos: “Nos olvidamos. Hasta que un día dijimos: ‘Che, seguimos casados, nos tenemos que pedir permiso para vender el auto’”.